Battlefield 2042 obtient plusieurs correctifs et améliorations avec la mise à jour 3.1

Comme nous l’avions indiqué ici, Battlefield 2042, reçoit déjà les différents correctifs et améliorations dont il a besoin pour se stabiliser et se rapprocher de l’expérience que la série nous a habituée au fil des ans.

Le patch 3.1 est déjà arrivé (le 9 décembre dernier) et a apporté plusieurs correctifs. Viens voir…

Comme nous l’avons noté dans notre essai Battlefield 2042 (voir ici) et dans cet article ultérieur, DICE s’est engagé à résoudre les divers problèmes et bugs rencontrés par le jeu lors de sa sortie.

Ainsi, aujourd’hui, le 9 décembre, est sorti le patch 3.1 qui apporte plusieurs améliorations et correctifs au jeu. Pendant ce temps, après la sortie du correctif, l’équipe de développement a publié un article sur le blog du jeu, où ils ont discuté des améliorations incluses.

En résumé, les principaux changements que DICE a mis en œuvre dans ce patch et qui concernent plusieurs des problèmes qui ont reçu le plus de plaintes de la communauté (certains d’entre eux, nous l’avons également noté dans notre article), étaient :

Améliorations des balles et des impacts Changements d’équilibre pour la dispersion des balles Changements d’équilibrage supplémentaires sur les canons de 30 mm, 40 mm et 57 mm pour réduire leur efficacité contre l’infanterie Un correctif pour un bug rare où un joueur apparaît invisible aux ennemis Corrections de divers bugs liés aux grenades Améliorations pour faciliter la suppression de Cross-Play Plusieurs améliorations liées à l’audio dans le jeu pour améliorer l’expérience sonore globale, axées sur la clarté, la distance et la perception directionnelle

Tous ces correctifs, qui se trouvent dans le patch 3.1, peuvent être vus plus en détail ici.

Je pense que les correctifs/améliorations ne s’arrêteront pas là et je pense que nous pouvons nous attendre à de nouvelles versions au cours des prochains mois. Une chose est sûre : Battlefield 2042 rattrape son retard et j’espère qu’il atteindra toute la splendeur et l’excellence auxquelles les jeux précédents de la série nous ont habitués.

Si vous souhaitez signaler un problème avec le jeu, vous pouvez utiliser ce lien et suivre les instructions qui y sont présentées.