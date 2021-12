Very Peri – Saviez-vous que 2022 a déjà une « couleur de l’année » ?

Depuis 23 ans, Pantone a choisi la couleur de l’année qui influence le développement de produits et les décisions d’achat dans divers secteurs. Ces choix sont évidents dans les domaines les plus évidents, comme la mode ou la décoration, mais le développement d’applications lui-même, des couleurs aux nouveaux smartphones ou ordinateurs, repose sur cette palette.

Cette année qui s’achève a été marquée par Illumina Ting et Ultimate Grey, un jaune vif et un gris basique. 2022 aura Very Peri comme couleur de l’année.

Very Peri – la couleur de l’année 2022, selon Pantone

Very Peri est nommé par Pantone comme la couleur de 2022. Very Peri, qui apporte le lilas à nos yeux, est une couleur qui combine « la tranquillité constante du bleu avec une infusion énergique de rouge », comme décrit par Pantone Color Institute.

Le Pantone Color Institute est l’unité commerciale de Pantone qui met en évidence les principales couleurs saisonnières des défilés, sélectionne la couleur Pantone de l’année, anticipe les tendances mondiales des couleurs et conseille les entreprises sur les couleurs des produits et l’identité visuelle de la marque.

La couleur de l’année de Pantone a influencé le développement de produits et les décisions d’achat dans de nombreux secteurs, notamment la mode, la décoration et le design industriel, ainsi que l’emballage des produits et la conception graphique.

Le processus de sélection de la couleur Pantone de l’année, selon l’entreprise, nécessite un examen attentif et une analyse des tendances. Pour faire la sélection chaque année, les experts en couleurs Pantone du Pantone Color Institute parcourent le monde à la recherche de nouvelles influences de couleurs.

Le Very Peri apparaît alors comme une nouvelle vision du monde, « plus gaie et plus chaleureuse », donnée par la couleur bleue. Le rouge, quant à lui, apporte à cette couleur une « sensation de nouveauté fortifiante ».

Cette année, au lieu de prendre votre catalogue et de choisir une couleur, les experts ont créé une nouvelle couleur :

La création d’une nouvelle couleur pour la première fois dans l’histoire de notre programme d’éducation à la couleur « Couleur Pantone de l’année » reflète l’innovation et les transformations globales en cours dans le monde.

Renvoyé à la directrice exécutive du Pantone Color Institute, Leatrice Eiseman.

Les couleurs choisies pour 2021 étaient Illumina Ting et Ultimate Grey, un jaune vif et un gris basique, qui voulaient transmettre la « résilience » et « l’optimisme » démontrés en une année pandémique.