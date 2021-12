sCore : capteur/moniteur cardiaque avec ceinture pectorale

Le marché des gadgets destinés à surveiller les signes vitaux s’est beaucoup développé et il existe des solutions pour presque tout. La plupart des montres intelligentes ont déjà plusieurs capteurs intégrés, les capteurs de surveillance cardiaque étant les plus populaires.

Aujourd’hui, nous vous présentons sCore, un capteur cardiaque à ceinture pectorale.

sCore fournit des informations en temps réel

Une vie saine exige que nous soyons actifs, car être silencieux n’est pas exactement la meilleure option. Pour rendre ce défi encore plus « sain », il existe des gadgets qui permettent de surveiller nos activités et également de fournir des informations sur notre fréquence cardiaque.

Prozis est une entreprise qui s’est démarquée dans le domaine de la supplémentation, mais elle propose également plusieurs produits technologiques de qualité et même des vêtements.

Aujourd’hui, notre suggestion va à sCore, un capteur/moniteur cardiaque avec une ceinture pectorale. Avec ce capteur, il est possible de savoir à quelle vitesse bat le muscle le plus important de notre corps.





Ce capteur peut être utilisé dans notre formation, l’utilisateur peut avoir des informations en temps réel via l’application Prozis Go ou via ANT+.

Principales caractéristiques de

Plage de fréquence cardiaque : 5 V CC – 1 A

Indice IP : IP67

Longueur du bracelet : 65-95 cm

Matière structure : ABS

Matériau du bracelet : 27 % caoutchouc, 47 % nylon, 26 % polyester

Dimensions : 13,5 (L) x 59 (L) x 35 (H) mm

Poids total : 80g

Poids du moniteur cardiaque : 15 g

Ce capteur utilise le BT 4.0 qui est alimenté par une pile CR2032 Li-MnO2 qui est très facile à remplacer et qui dure normalement un an. Les performances réelles de la batterie peuvent varier en fonction des paramètres, de l’environnement et de l’utilisation

Avec son électronique savamment protégée de la poussière et de l’eau, la sCore peut tout supporter. La bande de poitrine est entièrement réglable et élastique. Une lumière LED et des signaux audio garantissent que l’appareil est toujours correctement placé lorsque vous commencez à vous entraîner.

