Intel remplacera AMD en tant que deuxième meilleur client de puces 3 nm de TSMC

Le marché des puces électroniques est assez tendu, et cela a également été tiré par la rareté des composants combinée à la concurrence normale entre les différentes marques d’équipements technologiques.

Mais désormais, selon les dernières données révélées par des sources du secteur, Intel dépassera son concurrent AMD et deviendra le deuxième meilleur client du géant taïwanais TSMC pour les puces produites en 3 nm.

Intel sera le deuxième meilleur client 3 nm de TSMC

Selon les dernières informations, Intel sera le prochain grand bénéficiaire de l’industrie TSMC. Des rumeurs pointent du doigt le géant américain dépassant son rival AMD dans la course aux puces utilisant la technologie de lithographie 3 nm du fabricant taïwanais. Ainsi, Intel pourra garantir l’approvisionnement de 20 000 wafers par mois fabriqués selon un procédé de 3 nanomètres, ce qui se traduit par une augmentation significative par rapport à ce qui était initialement prévu par la société de Pat Gelsinger.

AMD, à son tour, a choisi Samsung Foundry comme nouveau partenaire prioritaire. L’usine de la société sud-coréenne fournira ensuite les plaquettes nécessaires à la marque dirigée par Lisa Su, à savoir celles produites selon un procédé de fabrication en 4 nm et 3 nm.

Mais on ne sait toujours pas si AMD a fait le meilleur choix, car d’autres marques telles que Nvidia sont passées à TSMC précisément en raison des performances insatisfaisantes des plaquettes 8 nm produites par Samsung. Le nouveau SoC haut de gamme Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 est également produit par le fabricant taïwanais.

Ainsi, seul le temps et le développement des prochains composants d’AMD détermineront peut-être si cette décision était ou non la bonne. En revanche, il est possible que Samsung Foundry soit moins surchargé sur ses lignes de production que son rival taïwanais et donc cela pourrait être un avantage pour AMD.