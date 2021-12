MSI aurait baissé le prix de certaines cartes de la série RTX 3000

Moulin à rumeurs : il est difficile de ne pas se sentir déprimé par les nouvelles constantes selon lesquelles les cartes graphiques deviennent de plus en plus chères et plus difficiles à trouver. dans le cas du RTX 3080.

L’allégation provient du forum Board Channels (via VideoCardz), qui s’est avéré fiable à de précédentes occasions mais doit toujours être pris avec une bonne dose de sel. Selon le message traduit automatiquement, l’usine de cartes graphiques MSI a ajusté le prix de certaines cartes Ampere ce mois-ci.

Le changement le plus important concernerait les modèles de spécifications moyennes à élevées des cartes RTX 3080 et 3080 Ti de MSI ; ils sont réduits de 300 à 600 yuans (47 à 94 dollars). Le reste de la gamme ne sera pas beaucoup moins cher : les prix du RTX 3070/Ti baissent de 100 à 300 RMB (16 $ à 31 $) et les RTX 3060/Ti baissent de 100 à 200 RMB (15 $ à 31 $). ). La seule carte qui ne verra aucune modification de prix est la RTX 3090.

Bien que tout semble bien, en supposant que ce soit vrai, le message commence par dire que certains des produits RTX 3000 de MSI ont en fait augmenté en prix ce mois-ci. Le même utilisateur rapporte également que Sapphire a rendu sa série AMD RX 6000 plus chère, ajoutant 80 $ au coût du RX 6900, 63 $ au 6600XT et 55 $ au RX 6600. L’augmentation correspond à un rapport récent d’AMD ajoutant 10 % sur le prix de ses GPU RDNA 2 après que le fabricant TSMC a augmenté ses coûts.

Les prix et la disponibilité des cartes graphiques se sont détériorés ces derniers mois après une brève période où les choses commençaient à s’améliorer. Une grande partie du problème provient de la pénurie mondiale de puces, qui, selon Nvidia, atténuera l’année prochaine. Nous avons également entendu dire que Nvidia et Zotac exhortent le gouvernement à abandonner les tarifs chinois de l’ère Trump sur les cartes. Espérons que cela fasse une différence.