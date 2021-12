Voici les vidéos les plus vues sur TikTok en 2021

Ceux qui ont utilisé l’application au cours de l’année qui s’achève ne peuvent manquer d’avoir rencontré au moins une de ces vidéos.

En premier lieu, l’effort créatif du créateur ToTouchAnEmu, qui a réussi à combiner l’une des chansons les plus populaires de la plate-forme avec un ballet réalisé d’une manière résolument unique. Le garçon, spécialisé dans l’utilisation de drones, a fait tournoyer un quadricoptère pendant toute la durée de sa chorégraphie, avec un résultat hypnotique qui a laissé les spectateurs voir le tiktok encore et encore. De cette façon, la vidéo a attiré de nouveaux téléspectateurs, accumulant jusqu’à présent un nombre impressionnant de 341 millions de vues.

L’écureuil Squishy est le protagoniste du tiktok terminé à la deuxième place du classement. La vidéo provient du compte ChipmunksOfTikTok dédié à une famille d’écureuils américains dont Squishy est devenu la star. Dans le clip, le petit rongeur se précipite vers la caméra vidéo à l’appel du propriétaire du compte qui lui offre quelques cacahuètes. L’écureuil remplissant ses joues satisfaites de la séquence a amassé 270 millions de vues.

Le clip en troisième position a été diffusé sur le podium des vidéos virales TikTok par les amoureux de l’ordre et de la catégorie des vidéos dites satisfaisantes. C’est le travail de réaménagement et de réapprovisionnement de la maison mis en place par la tiktoker Catherine Benson. Dans son montage rapide, la femme remplit, range et réarrange à la perfection bocaux, contenants et étagères autour de la maison : sa capacité à ranger la maison a conquis le réseau social et un total de 205 millions de vues.

Ainsi une vidéo sur TikTok a ruiné des milliers d’études scientifiques

En quatrième position il y a Secret, co-star du border collie avec sa maîtresse d’un compte dans lequel il se montre aux prises avec des trucs et des jeux en tout genre, et qui dans un de ses clips a même peint un tableau, remportant 184 millions de vues. . A la cinquième place vient le tiktok d’une véritable idole des réseaux sociaux et de la communauté des créateurs elle-même : Zach King, qui parvient régulièrement à accumuler des dizaines de millions de vues mais qui dans une de ses illusions a disparu dans une œuvre de street art atteignant le record de 174 millions.

Vous trouverez ci-dessous le classement complet des vidéos les plus populaires sur TikTok en provenance des États-Unis :

@totouchanemu – Danse des drones @chipmunksoftiktok – Squishy le Chipmunk cachant des noix dans sa bouche @_catben_ – Le réapprovisionnement à son meilleur @my_aussie_gal – Peinture chien @zachking – Zach King disparaissant dans son art @ tracy.oj – La vidéo de danse originale « Woman » @chaotticgoood – S’il vous plaît ne partez pas @felixgabrielmusic – Voici l’édition musicale du garçon @sunisalee_ – Sunisa Lee fête son or @zeddywill – Mon pote, qui t’a fait sourire comme ça ?

et une sélection du reste du monde collectée par les responsables des réseaux sociaux :

@totouchanemu – Danser avec un drone nous a fait rester pour celui-ci @nathanevanss – Il était une fois un homme… The Sea Shanty entendu dans le monde entier @youneszarou – Un regard savoureux sur la photographie @cunhalucass – Un voyage décontracté à l’aquarium @azyx – BRB, changer mon PFP