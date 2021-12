Les Game Awards 2021 sont arrivés : voici les plus grands gagnants

Très attendu : l’industrie du jeu propose de nombreux événements annuels pour enthousiasmer les joueurs, notamment l’E3, la PAX, la Gamescom, etc. Cependant, les Game Awards sont facilement l’un des meilleurs. Des milliers de fans et de développeurs affluent vers l’événement physique ou simplement sur leurs écrans d’ordinateur pour voir quels jeux et quels individus remporteront la couronne dans chaque catégorie de récompense respective. Aujourd’hui, nous vous présentons les résultats les plus notables des Game Awards 2021.

Nous spécifions « le plus notable » parce que, franchement, il y a un parcelle de catégories lors de l’événement, et la plupart d’entre elles – telles que « Meilleur coach eSports » – ne vous intéresseront probablement pas du tout. Nous souhaitons toujours le meilleur à ces gagnants, mais nous laisserons cette couverture à d’autres points de vente plus appropriés.

En passant, il y a toujours plus dans les Game Awards que les récompenses elles-mêmes. Comme d’habitude, l’événement de cette année a apporté des dizaines de nouvelles et d’annonces de nouveaux jeux ; des projets indépendants plus petits et des spectacles AAA plus importants. Nous ne les couvrirons pas ici, mais parcourez la VOD TGA officielle si vous pouvez trouver le temps. Vous le trouverez intégré ci-dessous.

En tout cas, place aux plus grands gagnants !

Jeu de l’année : il en faut deux

Le dernier projet de Josef Fares a exploré l’importance de la famille et de la communication entre les êtres chers. Il suit le parcours des parents sur le point de divorcer, May et Cody, qui sont un jour transformés en poupées après un désaccord particulièrement vif. Invisibles pour leur fille éperdue Rose, May et Cody doivent traverser différents environnements et niveaux similaires à Toy Story, tous plus fantastiques les uns que les autres, alors qu’ils tentent de se retransformer.

Cependant, leur voyage est souvent entravé (et, dans un sens, aidé) par un livre de conseils sur les relations appelé « Dr. Hakim ». Hakim a tendance à saboter les progrès de Cody et May jusqu’à ce qu’il sente qu’ils ont appris leur leçon pour un chapitre donné – apprendre à communiquer, par exemple, ou respecter les sacrifices que l’autre personne a faits pour maintenir la relation à flot.

C’est une expérience mignonne avec un gameplay qui ne semble jamais se périmer. Chaque niveau semble changer complètement le genre ! À un moment, vous jouez à un jeu de plateforme 3D coopératif traditionnel, et le suivant, vous êtes à la troisième personne pour vous frayer un chemin vers la victoire ou dans un donjon sauvage, semblable à Diablo.

Voix du joueur : Halo Infinite

Cette catégorie cherche à donner aux joueurs eux-mêmes leur mot à dire dans les Game Awards. Ceci est remarquable car la plupart des autres gagnants sont choisis par une équipe de juges en coulisses composée de 103 journalistes indépendants et influenceurs à travers le monde. Cette pratique garantit généralement qu’aucune culture ou opinion d’un pays n’est surreprésentée aux Game Awards, même si leurs populations de joueurs peuvent être plus importantes que les autres.

Préambule à l’écart, le gagnant du choix du joueur de cette année était le tout nouveau Halo Infinite. C’est quelque peu surprenant depuis le lancement du mode campagne du jeu il y a quelques jours, mais il semble que les fans apprécient globalement ce que le développeur 343 Industries a réalisé. Alors que certains accusent le monde ouvert de la campagne solo d’être un peu ennuyeux, le gameplay est presque universellement applaudi pour être outrageusement amusant. Cela, associé au mode multijoueur divertissant d’Infinite, a probablement mené le jeu à une victoire ici.

De toute évidence, le jeu est un passe-temps subjectif, mais Infinite était confronté à une solide concurrence. Le Resident Evil Village acclamé par la critique, It Takes Two et Forza Horizon 5 étaient également nominés. Cependant, il semble que les femmes vampires surdimensionnées n’aient pas suffi à remporter une victoire pour Capcom – du moins, pas dans cette catégorie.

Meilleure direction artistique : Deathloop

La dernière aventure en boucle temporelle d’Arkane était aussi intrigante que bien accueillie. À l’exception de quelques problèmes de performances au début, les joueurs de Deathloop sont devenus amoureux de la mécanique de tir serrée du jeu, de sa distribution unique de personnages et de la liberté de jeu qu’il offre.

Cependant, l’un des points forts les plus sous-estimés de Deathloop est son style artistique. Le jeu est cartoon, mais cela complète parfaitement sa palette de couleurs souvent vibrantes. Des éclaboussures de sang contrastent avec les murs jaune vif et la neige d’un blanc pur, tandis que les graffitis au néon recouvrent à la fois les surfaces propres et sales. Ces couleurs côtoient des textures nettes et crédibles pour les armes, les tenues et les objets banals comme les tables et les chaises.

Cela dit, Deathloop est un jeu varié, donc les choix artistiques mentionnés ci-dessus ne sont pas présents dans chacun des quatre domaines du jeu (qui changent radicalement selon l’heure de la journée). Certains espaces sont sablonneux et délabrés, tandis que d’autres sont propres et presque utopiques. D’autres encore optent pour une Americana rétro ou s’inspirent même des demeures gothiques. Malgré ces conceptions disparates, Deathloop ne manque jamais de cohésion. Tout s’emboîte parfaitement, et il semble que les juges des Game Awards soient d’accord.

Meilleur récit : Marvel’s Guardians of the Galaxy

Cette victoire peut en surprendre plus d’un, mais probablement pas ceux qui ont réellement joué le jeu. Alors qu’il en faut deux et que la vie est étrange – deux des concurrents de GotG dans cette catégorie – pourraient avoir des histoires plus intenses et émotionnellement captivantes, la qualité du récit des Gardiens de la Galaxie ne devrait pas être rejetée simplement parce que son ton est trompeusement léger. Dans le jeu, vous incarnez Peter Quill, également connu sous le nom de « Starlord » (par à peu près personne, au grand dam de Quill) alors qu’il essaie de garder son équipe hétéroclite de mercenaires en vie et sur le droit et étroit. Sorte de.

Cela peut sembler être une meilleure configuration pour une comédie loufoque qu’une aventure bien écrite à l’échelle de la galaxie, mais cela ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité. GotG a de l’humour, c’est sûr ; beaucoup, mais il a aussi du cœur. Il existe d’innombrables petits moments au cours desquels Quill se lie avec ses coéquipiers, en apprend davantage sur leurs difficultés et les aide même à surmonter certaines de leurs plus grandes peurs. Au début du jeu, on a l’impression que tout l’équipage se déteste, mais à la fin, ils se sentent comme une unité à part entière : forte, soudée et loyale jusqu’au bout.

Cela aide que le mocap facial et le dialogue du jeu soient exceptionnellement bons et sans doute bien meilleurs qu’ils ne l’avaient été. Il est beaucoup plus facile de s’immerger dans un bon récit lorsque les personnages ont l’air et se sentent crédibles.

Meilleure partition et musique : Nier Replicant

Également connu sous le nom de NieR Replicant ver.1.22474487139, ainsi nommé parce qu’il s’agit techniquement d’un remasterisateur du Replicant original, sorti pour la première fois en 2010. Bien que les juges des Game Awards ne clarifient généralement pas Pourquoi ils ont sélectionné un jeu spécifique pour gagner une catégorie, il n’est pas difficile de voir comment Nier Replicant a remporté celui-ci.

Le jeu lui-même est peut-être aussi bizarre que sa suite, Nier Automata, mais la bande-son est tout aussi belle. C’est grandiose et surtout varié. Certaines chansons sont lyriques et mélodiques avec un ton apaisant mais triste, tandis que d’autres sont épiques et intenses, avec une intention claire de faire pomper votre sang et de déclencher vos neurones.

Comme c’est le cas avec la plupart des jeux, vous pouvez trouver l’intégralité de la bande-son sur YouTube (bien que, bien sûr, nous vous encourageons à acheter le jeu pour en faire l’expérience dans son contexte complet) si vous voulez vous en faire une idée vous-même. C’est magnifique et le compositeur Keiichi Okabe mérite bien ce prix.

Meilleure performance : Maggie Robertson dans le rôle de Lady Dimitrescu

Ce prix est une autre non-surprise. Du moins, à tous ceux qui ont suivi la culture du jeu sur Internet au cours de la dernière année. À partir du moment où l’avatar à l’écran de Robertson, affectueusement connu sous le nom de « Lady D », est apparu pour la première fois dans une bande-annonce de Resident Evil Village, Internet était amoureux. Elle était grande, imposante et attirante dans une égale mesure. Sa stature intimidante lui a valu une place dans de nombreuses œuvres de fan art, mais ce n’est pas son apparence qui lui a valu ce prix.

Les fantastiques compétences de doublage de Robertson, associées à sa brillante performance de capture de mouvement, sont ce qui l’a menée, elle et Lady D, à la victoire. Robertson a été capable de jouer ce personnage avec férocité et élégance, ce qui ne peut pas être un équilibre facile à trouver – poussez trop loin dans un sens ou dans l’autre, et vous risquez de ruiner la performance.

Une partie du mérite, peut-être même une partie importante, devrait, bien sûr, toujours revenir aux directeurs et aux membres de l’équipe de Capcom qui ont aidé à guider Robertson. Mais cette catégorie concerne le résultat final, et à en juger par ceux contre lesquels Robertson était confronté – y compris le légendaire acteur Giancarlo Esposito dans le rôle d’Anton Castillo dans Far Cry 6 – il est clair que les juges pensaient qu’elle méritait le prix.

Jeu le plus attendu : Elden Ring

Le dernier titre de FromSoftware, développé avec la collaboration précoce de l’écrivain fantastique et créateur de Game of Thrones George RR Martin, a remporté le prix du jeu le plus attendu. Starfield, la suite de Breath of the Wild, Horizon Forbidden West et God of War Ragnarok étaient tous des prétendants coriaces, mais Elden Ring est arrivé en tête.

Compte tenu de la popularité des jeux FromSoftware et de la qualité constante que le studio offre à chaque sortie, ce résultat n’est peut-être pas surprenant pour de nombreux joueurs. Même si vous n’êtes pas fan du travail du studio, ou si vous ne pouvez tout simplement pas y entrer, il est indéniable que le battage médiatique pour Elden Ring a atteint des proportions scandaleuses. Le test alpha technique à durée limitée du jeu a été publié plus tôt cette année et a été excellent par la plupart des comptes. Sa sortie n’a fait qu’attiser le feu, et le battage médiatique du jeu continue de s’accélérer chaque mois.

Malheureusement, grâce aux catastrophes de lancement passées comme Cyberpunk 2077 et Fallout 76, nous savons maintenant que les trains à la mode peuvent s’écraser et brûler aussi facilement qu’ils peuvent s’arrêter en douceur. Pour le bien de FromSoftware, ainsi que de ses fans, nous espérons qu’Elden Ring suivra cette dernière voie lors de sa sortie en février de l’année prochaine.

Et c’est tout ce que nous allons couvrir pour aujourd’hui. Si vous voulez voir les gagnants des 30 autres catégories du Game Award, rendez-vous sur le site officiel, où ils sont tous soigneusement organisés sur une seule page.

Une fois que vous avez fait cela, n’hésitez pas à revenir ici et à laisser votre avis sur les derniers gagnants et perdants de l’industrie du jeu. Pensez-vous qu’un jeu en particulier a été volé dans l’une des catégories ci-dessus ou dans d’autres ? Si oui, quel jeu ? Quelle catégorie ? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.