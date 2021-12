Alder Lake augmente la part de marché des processeurs d’Intel, mais AMD reste dominant

En bref : Alder Lake n’a été lancé que le 4 novembre, mais les processeurs Intel de 12e génération s’avèrent déjà très populaires auprès des consommateurs, contribuant à augmenter la part de marché de Chipzilla. Cependant, l’équipe bleue reste dans l’ombre d’AMD dominant, dont les puces représentaient 70% de toutes les ventes de processeurs en Allemagne en novembre.

Les données proviennent du plus grand détaillant d’Allemagne, MindFactory, et ont été publiées par Redditor ingebor. On voit qu’Intel a finalement atteint une part de 30% d’un marché des ventes qu’AMD contrôle depuis le lancement de la série Ryzen 3000. Par coïncidence, les chiffres sont inversés dans l’enquête Steam : les processeurs AMD sont présents dans 30% des PC des participants, un chiffre qu’il n’a dépassé que récemment.

Alder Lake était la génération la plus performante d’Intel le mois dernier, représentant 37% des ventes de l’entreprise. Il était suivi par Rocket Lake (34 %) et Comet Lake (28 %).

Mais le marché global était rouge. Les processeurs Vermeer (série Ryzen 5000) étaient de loin les puces les plus populaires, avec une part de 48% de toutes les ventes. Les autres générations les plus vendues d’AMD étaient Cézanne (11 %) et Matisse (10 %).

En ce qui concerne les puces individuelles, le Ryzen 7 5800X était en tête de liste avec 4 820 unités. Le Ryzen 5 5600X était deuxième (3 570), suivi du Ryzen 9 5900X (1 620). La puce la plus vendue d’Intel était le Core i7-12700K à la septième place avec 880 ventes.

Les deux sociétés ont vendu plus de processeurs en novembre qu’en octobre, un mois particulièrement lamentable. Le saut a probablement été aidé par le Black Friday et le Cyber ​​Monday. Mais ce qui est intéressant, c’est de regarder les ventes au cours de la même période un an plus tôt. Plus de 40 000 processeurs ont été vendus en novembre 2020, alors que le mois dernier a vu un peu plus de 20 000 ventes. La baisse de YoY est sans aucun doute due au lancement du Ryzen 5000 en octobre 2020 et aux gens qui mettent à jour leurs PC dans l’espoir vain de se procurer de nouvelles cartes graphiques.

Nous pouvons nous attendre à ce qu’Alder Lake continue de réduire la part d’AMD sur le marché des ventes, mais les choses pourraient rapidement changer lorsque la série Ryzen 6000 sera lancée l’année prochaine.