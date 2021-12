Google Play Games fonctionne sur Android et ChromeOS en tant que service de jeu en ligne, où les utilisateurs peuvent non seulement trouver de nouveaux titres à jouer, mais aussi défier des amis, stocker des données dans le cloud, aider à suivre leurs réalisations et comprendre comment jouer. des joueurs mondiaux.

Avec l’intégration croissante d’Android dans Windows, il est naturel que Google Play Games atteigne également les ordinateurs.

Google Play Games arrive sur Windows en 2022

En 2022, Google Play Games sera disponible sur encore plus d’appareils et au-delà d’Android et ChromeOS. Les dirigeants de Google ont annoncé sur scène lors des Game Awards de cette année qu’en 2022, le service sera également disponible sur les ordinateurs Windows.

Ainsi, « les joueurs pourront jouer à leurs jeux Google Play préférés en basculant de manière transparente entre un téléphone, une tablette, un Chromebook et bientôt des PC Windows », a déclaré Greg Hartrell, directeur de produit, Jeux sur Android et Google Play.

Apparemment, Google Play Games pour ordinateurs sera un tout nouveau produit conçu à cet effet. Ainsi, l’expérience de jeu Android sera renforcée, garantissant que les joueurs sur smartphone et tablette peuvent facilement accéder à leur PC et continuer leurs jeux sans perdre aucune information.

On ne sait pas encore quand le service sera réellement lancé, ni l’image qu’il offrira aux joueurs. Mais il est certain que l’intégration d’Android dans Windows s’avère être un grand avantage pour tous les utilisateurs, et l’arrivée du service de jeux sera certainement perçue de manière très positive.