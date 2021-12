Fedez contre Rai : c’est le tweet le plus populaire de 2021

Le discours qui a déclenché la polémique avec Rai à l’occasion du concert du 1er mai était le tweet le plus discuté de 2021. Voici les autres.

Cette année également, Twitter est resté l’une des plateformes de discussion les plus populaires dans notre pays. Le site de microblogging n’a jamais eu la même popularité que Facebook et maintenant qu’Instagram et TikTok, mais les interactions qui s’y déroulent restent enflammées et indicatives de ce qui fait vibrer, inquiète ou anime la société dans son ensemble. Les responsables du réseau social n’ignorent pas ce bilan, et comme chaque année ils ont dressé une rétrospective sur l’année que nous laissons derrière nous, dressant un classement des tweets les plus populaires et partagés en Italie en 2021.

Les gazouillis les plus populaires

Parmi les tweets les plus appréciés, la musique et la politique ont une place prépondérante. Le top 5 est dominé par le rappeur Fedez, qui occupe également la première position avec le tweet publié à l’occasion du concert du 1er mai dans lequel il révèle le contenu de l’appel téléphonique passé avec le réalisateur de Rai 3. La deuxième position est occupé par un salutations aux nouveaux utilisateurs tweeté depuis le profil des mêmes responsables du réseau social : c’était le mois d’octobre et le plus gros black-out social de l’année venait de frapper Facebook, Instagram et WhatsApp en même temps. En troisième position la victoire du Maneskin à Sanremo, entwitter ironique de remerciement du groupe à tous ceux qui n’y croyaient pas. Suivi de l’intervention de Trash Italiano qui révèle l’astuce pour un nouvel emoji temporaire lié à l’événement de présentation du nouvel iPhone 13 et l’intervention de l’ancien premier ministre Giuseppe Conte juste à commenter l’histoire de Fedez contre la direction du concert du 1er mai Rai.

Publications avec plusieurs retweets

Le classement des tweets les plus partagés s’ouvre avec les deux déjà en tête du top 10 des interventions les plus populaires, mais se poursuit avec la célébration de l’argent de Vanessa Ferrari aux Jeux olympiques de 2020. La quatrième position confirme la passion des gens de Twitter pour les Maneskins : le tweet en question célèbre le leur victoire au concours Eurovision de la chanson 2021; le cinquième tweet le plus partagé reste celui de Giuseppe conte, tandis que le reste du classement est dominé par 4 tweets des protagonistes des positions précédentes – Maneskin et Vanessa Ferrari.

Les hashtags de l’année

Les hashtags de tweets les plus bombardés en 2021 révèlent le caractère social de la plateforme, et désignent pour la plupart des « groupes d’écoute » virtuels d’utilisateurs qui se réunissent pour commenter des événements majoritairement télévisés. De Big Brother VIP à la dernière édition d’Amici, en passant par Sanremo et l’île des célèbres. Les hashtags dédiés aux célébrités et aux groupes tels que BTS, Louis Tomlinson et Tommaso Zorzi ne manquent pas non plus. Le Green Pass, le Covid-19 et les enjeux associés ne manquaient pas, ainsi que les principaux protagonistes de la scène politique et les références au monde du football – de l’Euro 2020 à la Serie A.