Samsung suspend la mise à jour d’Android 12 en raison de problèmes avec One UI 4

Il y a quelques jours à peine, Samsung a commencé la mise à jour vers le One UI 4 de ses nouveaux smartphones pliables. Les Galaxy Z Fold3 et Z Flip3 recevaient Android 12 avec toutes les nouveautés, mais seulement sur quelques marchés.

Ce processus est maintenant suspendu, en raison de plusieurs problèmes rencontrés. Samsung résout déjà les problèmes rencontrés et devrait très prochainement revenir au processus de mise à jour du One UI 4 sur ces 2 smartphones.

One UI 4 et Android 12 sont au coin de la rue

Les nouveaux smartphones pliables de Samsung sont ceux qui retiennent actuellement l’attention de la marque en ce qui concerne la mise à jour vers le nouvel Android 12. La marque avait plusieurs versions de test du One UI 4 à évaluer, la plupart dans son pays d’origine.

Tout indiquait que cette version était stable et prête à être utilisée, puisqu’il n’y avait aucun problème dans les tests. Celles-ci étaient si concluantes qu’après quelques semaines, la version finale est apparue et était disponible.

Problèmes Galaxy Z Fold3 et Z Flip3

Ce processus a maintenant été interrompu, à la suite de plusieurs rapports de problèmes avec de nombreux utilisateurs. Les plus graves révèlent qu’après l’installation de la nouvelle version, certaines unités du Galaxy Z Fold3 et du Z Flip3 étaient bloquées dans le menu de récupération ou sans démarrage.

D’autres problèmes ont également été signalés, tels que des problèmes dans diverses applications ou les fonctionnalités d’Android 12. Dans d’autres cas, quelque chose d’aussi simple que la capture d’images n’est plus possible ou il n’est pas possible de capturer des photos.

Samsung résout déjà les problèmes

Samsung essaiera déjà de résoudre ces problèmes et préparera une nouvelle version de One UI 4. Cela devrait arriver dans quelques jours pour être évalué, après quoi le processus de mise à jour du Galaxy Z Fold3 et du Z Flip3 sera redémarré.

Ce n’est pas un bon début pour la mise à jour Android 12 sur les smartphones Samsung. Le Galaxy S21 n’a présenté aucun problème dans la version qu’il a reçue et ces problèmes n’étaient pas attendus. Pourtant, et lorsqu’il arrivera en Europe, le One UI 4 sur les Galaxy Z Fold3 et Z Flip3 devrait être parfait.