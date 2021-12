Google a révélé que Chrome sur Windows est 25% plus rapide grâce à une nouvelle fonctionnalité

Même avec tous les problèmes de consommation de ressources, Chrome a une position unique sur le marché des navigateurs. C’est la plus utilisée et loin de sa concurrence, ce qui montre sa qualité.

Google maintient un grand intérêt pour votre navigateur et essaie donc constamment de l’améliorer. Cet objectif semble avoir été atteint, le géant de la recherche annonçant une nouvelle amélioration des performances de Chrome sur Windows.

Avec Chrome 86, Google a apporté une nouvelle très discrète pour les utilisateurs de Windows. Appelé occlusion, il se veut être un outil de gestion des onglets et de leur consommation de ressources.

Maintenant qu’il est actif et que Google dispose de données sur son utilisation, de nouvelles données émergent sur son impact sur Chrome. Les données révélées sont très positives et montrent à quel point ce navigateur est meilleur et mieux adapté aux utilisateurs et à leurs besoins.

Démarrage 8,5% à 25,8% plus rapide

3,1% de réduction de l’utilisation de la mémoire GPU

20,4 % de rendu d’image global en moins

4,5% de clients en moins avec des problèmes d’échec de rendu

Amélioration de 3,0% du délai de première entrée

Amélioration de 6,7% de la première peinture de contenu et de la plus grande peinture de contenu

Les chiffres ci-dessus, révélés par Google, montrent que la gestion des onglets fonctionne. Le principe semble résider dans la congélation des séparateurs non actifs ou en service. Ceux-ci restent en arrière-plan et libèrent vos ressources.

L’occlusion va encore plus loin et gère beaucoup plus directement les onglets inactifs ou minimisés. En essayant d’organiser cette priorité, Chrome parvient à rester plus rapide et plus sobre dans la consommation de ressources, ce qui est essentiel dans Windows.

Avec une part de marché de plus de 60 %, ces améliorations sont essentielles pour le navigateur de Google. Toutes les mesures susceptibles d’accélérer Chrome sont les bienvenues et aident les utilisateurs à naviguer sur Internet.