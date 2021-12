Microsoft veut que vous contrôliez Windows 11 différemment ! Utilise ta voix et donne-lui des ordres

En plus de créer une nouvelle interface et une nouvelle façon d’utiliser Windows 11, Microsoft a amélioré ce système dans d’autres domaines. Tous ne sont pas immédiatement visibles, mais ils veulent s’assurer que ce système est meilleur et plus simple à utiliser.

La preuve en est la dernière version du programme Insiders, où Microsoft a une nouvelle très intéressante. Il souhaite que les utilisateurs puissent contrôler Windows 11 de la manière la plus naturelle possible, c’est-à-dire avec leur voix.

C’est avec la build 22518 du canal Dev que Microsoft a apporté le dernier lot de nouvelles fonctionnalités à Windows 11. Une fois de plus ces nouvelles fonctionnalités seront testées et évaluées, afin qu’elles soient proches de la perfection une fois transposées aux versions de production.

L’une des innovations les plus importantes est la possibilité pour les utilisateurs de contrôler Windows 11 avec leur voix. Avec une liste de commandes simples et simples, les utilisateurs peuvent parler naturellement pour prendre le contrôle du système d’exploitation.

Bien qu’il se concentre sur les outils d’accessibilité, Microsoft souhaite que ce contrôle soit utilisé par tout le monde. Même s’il n’est disponible qu’en anglais pour le moment, Microsoft devrait étendre cette proposition à d’autres langues. Il était également prêt à fonctionner sans être connecté à Internet.

Pour aider les utilisateurs, il existe un processus d’apprentissage où les utilisateurs testeront les commandes à utiliser. Pour activer cette nouvelle fonctionnalité, les utilisateurs doivent accéder aux paramètres, puis à l’accessibilité, se terminant par l’option vocale. Ici, il vous suffit d’activer Voice Access.

En plus de cette nouvelle, Microsoft a réservé à cette version de Windows 11 quelques surprises supplémentaires. Ainsi, nous avons de retour le wiget du temps et la collection Spotlight volante avec des images d’arrière-plan à utiliser sur le bureau, qui s’effacent avec le temps.

Ce sont des nouvelles importantes pour Windows 11 et pour Microsoft. Il ouvre une porte unique pour contrôler d’une manière complètement différente qui s’avère être naturelle, comme on peut s’y attendre.