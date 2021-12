OPPO Find N, un nouveau smartphone pliable arrive sur le marché

Les smartphones pliables touchent de plus en plus de marques et il ne fait plus de doute qu’ils feront partie des tendances de l’année prochaine. L’OPPO à la mi-mois aura son grand événement annuel, où il présentera de nombreuses technologies qu’il lancera tout au long de 2021 et le lancement de l’OPPO Find N est déjà une garantie.

Le 15, le premier smartphone pliable d’OPPO sera présenté et certains détails sont déjà connus.

OPPO a lancé sur ses réseaux sociaux, de petites pistes des produits qui seront lancés lors de l’événement OPPO INNO DAY qui débutera le 14 décembre.

Aujourd’hui, l’actualité tourne autour de votre smartphone pliable. Le premier smartphone pliable du constructeur chinois sortira sous le nom de Find N. Son design peut déjà être aperçu dans une courte vidéo officielle, mais il y a plus d’informations supplémentaires.

Sur le site Web d’OPPO, il y a une déclaration dans laquelle la société présente son « premier smartphone phare pliable – le résultat de quatre années de recherche et développement intensives et de 6 générations de prototypes. Cet appareil est la réponse d’OPPO pour l’avenir des smartphones ».

Il est en outre ajouté que :

Qu’il s’agisse de charge rapide, de taux de rafraîchissement élevés, de photographie mobile couvrant plusieurs focales ou de connectivité 5G, le développement des smartphones a atteint une limite qui nécessite de nouvelles façons de penser et de nouvelles approches pour continuer à innover.

Et c’est à partir de cette pensée que l’OPPO Find N a commencé à être conçu.

Le nom Find N, selon le fabricant, représente de nouvelles possibilités, ouvrant ainsi un nouveau chapitre des smartphones : « L’expérience révolutionnaire de ce nouveau format va indéniablement secouer l’industrie. Le Find N est la solution unique d’OPPO dans une industrie de plus en plus des smartphones. homogénéisé ».

Mais, après tout, qu’est-ce que OPPO Find N aura à offrir ?

Malgré ce partage, les détails du smartphone pliable n’ont pas encore été officiellement dévoilés, mais un test sur Geekbench révèle déjà autre chose.

Vous pouvez voir que l’OPPO Find N sera équipé d’un processeur Snapdragon 888, en regardant les vitesses d’horloge répertoriées par la configuration. En fait, c’était une spécification presque évidente. De plus, il disposera de 12 Go de RAM (il peut y avoir d’autres versions avec la sortie). La version Android devrait être 12, bien que les tests aient été effectués avec la version 11.

OPPO Find N sortira le 15 décembre et, espérons-le, ne viendra pas seul. Restons avec vous.