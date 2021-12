À quoi ressembleront les smartphones dans 10 ans ?

La technologie avance sous nos yeux et le monde a connu des choses qui étaient auparavant impossibles. Soit dit en passant, si il y a 10 ans on demandait aux experts à quoi ressembleraient les smartphones maintenant, il y aurait beaucoup de spéculations. En posant la question maintenant, la réponse n’est pas différente, mais elle est tout aussi intéressante.

En réponse à la question, un groupe d’experts a répondu comment ils pensent que les smartphones seront dans 10 ans.

Il y a quelques années, un téléphone mobile pouvant se connecter à Internet était absolument innovant. De même, c’était surprenant si vous pouviez prendre des photos. De nos jours, ces capacités sont plus qu’acquises et il est impensable d’avoir un smartphone qui ne réponde pas à certains besoins.

En ce sens, en raison de l’évolution que nous avons connue, Gizmodo a interrogé certains experts, afin de comprendre ce que pourraient être les smartphones dans 10 ans.

En général, le téléphone tel que nous le connaissons est un artefact dicté par la technologie du début des années 2000. Nous ne voulons pas de boîtes noires dans nos sacs et nos poches. Nous voulons l’accès, la communication et la connexion. À mesure que la technologie progresse, la forme et la capacité de nos appareils évoluent également.

A déclaré Audrey Lankford Barnes, professeur de design industriel à l’Université James Madison.

Pour le professeur, l’avenir des smartphones est intrinsèquement lié à notre implication en tant qu’êtres humains. Après tout, « alors que les réalités virtuelles et augmentées deviennent plus larges et plus vraies, plus holistiques », nous approchons d’un monde où la vie réelle et les réseaux sociaux – avec des expériences sonores, visuelles et tactiles – se croisent.

Nous avons atteint un point où nous n’avons peut-être plus besoin de transporter des appareils.

Renvoyé à Audrey Lankford Barnes.

À son tour, Cliff Kuang, UX designer, considère que le chemin est bifurqué.

Ce serait un monde de gadgets légers – essentiellement, des périphériques d’interface qui n’ont pas nécessairement toute la puissance de calcul à l’intérieur, mais qui utilisent le cloud pour fournir les applications et les services dont vous avez besoin.

Le designer rappelle que le monde a migré d’un ordinateur, qui était au centre de toutes les technologies de l’information, vers un téléphone mobile.

À bien des égards, le téléphone mobile a presque remplacé ou supplanté l’ordinateur de bureau – il ne l’a pas nécessairement augmenté. Ces deux éléments, ordinateur de bureau et mobile, fonctionnent toujours en parallèle et dupliqués. Il pourrait effectuer la même tâche sur les deux appareils, mais fondamentalement, il fonctionne dans des mondes parallèles.

expliqua Cliff Kuang.

Enfin, Anthony Reale, professeur de conception de produits au College of Creative Studies, dont les travaux portent sur l’Internet des objets, les villes intelligentes et les systèmes écologiques intelligents.

Le professeur dit qu’actuellement, les smartphones interagissent avec tout ce qui nous entoure, des montres aux appareils biométriques et aux appareils domestiques intelligents.

Au fur et à mesure que la technologie qui était autrefois limitée au smartphone se propage à d’autres produits, votre téléphone deviendra éventuellement le pont ou l’interface vers l’environnement augmenté dont nous faisons lentement partie. Le smartphone, au cours de la prochaine décennie, deviendra votre clé vers le monde élargi du futur.

De plus, Anthony Reale explique qu’il se passe beaucoup de choses avec les nanotechnologies.

Ainsi, la plate-forme de batterie elle-même permettra aux téléphones eux-mêmes de devenir plus petits et de faire davantage partie de notre mode de tous les jours. La forme et la taille de votre téléphone deviendront absolument plus petites, fonctionneront plus longtemps et se rechargeront plus rapidement. Si vous parlez de smartphones dans des zones où il existe une infrastructure en développement – les dépenses de 5G ou de technologie satellitaire pour la communication bidirectionnelle – il existe des stratégies complètement différentes pour la façon dont l’information va circuler.

Anthony Reale a déclaré, ajoutant qu’un smartphone sera la passerelle vers l’éducation, la communication et les transactions financières.

Ceci dit, quel sera selon vous l’avenir du smartphone, dans 10 ans ?