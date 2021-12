The Legend of Zelda: Ocarina of Time dans Unreal Engine 5 va vous épater

En bref : YouTuber RwanLink a minutieusement recréé la zone du village de Kakariko d’Ocarina of Time en utilisant le dernier moteur de jeu d’Epic. Dans la description de la vidéo, il a exprimé son intérêt à vouloir explorer à quoi pourraient ressembler les différents environnements du jeu en utilisant les technologies et fonctionnalités modernes trouvées dans Unreal Engine 5, à savoir Lumen et Nanite.

Les projets Zelda ont attiré beaucoup d’attention ces derniers temps, et à juste titre, car il s’agit de l’une des meilleures franchises de Nintendo. Nous avons récemment examiné une recréation du classique N64 The Legend of Zelda: Ocarina of Time en code C et maintenant, une entreprise distincte révèle à quoi aurait pu ressembler le jeu si Unreal Engine 5 avait existé à la fin des années 90.

Lumen est une solution d’éclairage global en temps réel entièrement dynamique qui réagit aux changements de scène et de lumière, tandis que Nanite est un système de géométrie micro-polygone virtualisé qui permet aux artistes de créer autant de détails que l’œil peut voir sans compromettre la vitesse.

Comme vous pouvez le voir, le résultat final est absolument bluffant.

RwanLink note qu’il s’agit de la première vidéo d’une série qui présentera différents environnements du jeu, le tout dans le but de l’aider à devenir un meilleur artiste. Il a également un Patreon si vous souhaitez soutenir son travail.

Unreal Engine 5 n’a fait qu’impressionner depuis sa première présentation par Epic Games en mai 2020. Il est entré en accès anticipé à la mi-2021 et est sur la bonne voie pour un lancement complet au début de l’année prochaine.

