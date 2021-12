La majorité n’a pas mis à jour vers Windows 11 en raison du manque de configuration informatique requise

L’arrivée du nouveau Windows 11 a offert aux utilisateurs une panoplie de nouvelles fonctionnalités et opportunités grâce à un nouveau design et à divers outils. Cependant, beaucoup n’ont pas encore été convaincus par le nouveau système d’exploitation de Microsoft, et il n’est, pour l’instant, installé que sur très peu de machines.

Ainsi, dans notre dernière question hebdomadaire, nous avons demandé à nos lecteurs s’ils avaient déjà mis à niveau leur ordinateur vers Windows 11. Mais, selon les résultats, la plupart ne l’ont toujours pas fait en raison du manque d’exigences exigées par Microsoft sur leurs machines.

Avez-vous mis à jour votre PC vers Windows 11 ?

Une fois la question de la semaine dernière terminée, suit maintenant la publication de tous les résultats à travers l’analyse des 2 668 réponses obtenues.

D’après les résultats obtenus, la majorité des lecteurs, avec 40 % des voix, déclarent ne pas avoir encore mis à niveau leur ordinateur vers Windows 11 faute d’exigences pour celui-ci (1 079 voix).

À leur tour, 20% déclarent ne pas avoir mis à jour car ils attendent de nouvelles améliorations (539 votes), tandis que 7% déclarent préférer le système précédent (176 votes). Déjà 5% avouent ne pas avoir fait la mise à jour par manque de temps (133 votes) et 4% disent ne pas l’avoir fait car ils n’aiment pas le nouveau système d’exploitation de Microsoft (101 votes).

En revanche, 24 % des personnes interrogées confirment avoir déjà mis à niveau leur ordinateur vers Windows 11 (640 votes).

Résultats du graphique

Pour une meilleure perception visuelle, suivez ensuite le graphique avec les résultats :

Si vous n’avez pas répondu à notre question, faites-nous savoir maintenant si vous avez mis à niveau votre PC vers le nouveau Windows 11.

