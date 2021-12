Le prochain jeu Splinter Cell d’Ubisoft sera « une version plus furtive d’Assassin’s Creed » avec des éléments du monde ouvert

En bref : le Splinter Cell, primé, a eu un impact sur de nombreux joueurs, offrant une expérience furtive unique que beaucoup ont essayé d’imiter. Même ainsi, Ubisoft n’a pas lancé de nouvelle entrée dans la franchise depuis Blacklist en 2013. Cela pourrait bientôt changer car des rumeurs suggèrent qu’un nouveau jeu Splinter Cell en monde ouvert est en développement.

Le premier titre Splinter Cell est sorti en 2002 pour Xbox, PC, Mac, PlayStation 2, GameCube et Game Boy Advance. Ubisoft a ensuite lancé plusieurs autres entrées dans la franchise pour les plates-formes de jeux traditionnelles et mobiles, mais tout s’est arrêté en 2013 lorsque l’éditeur a lancé Splinter Cell: Blacklist. Nous avons toujours vu des croisements occasionnels dans des jeux comme Ghost Recon: Breakpoint, mais ce que les fans voulaient vraiment, c’était une nouvelle expérience.

Les rumeurs selon lesquelles le développeur fabriquait un nouveau Splinter Cell sont allées et venues pendant un certain temps. Ubisoft a même déclaré que la série s’étendrait à Oculus via Red Storm Entertainment.

Cependant, il semble que nous obtiendrons également un versement plus traditionnel qui est déjà en développement. Ce nouveau jeu est censé être similaire à Assassin’s Creed mais plus furtif. De plus, il semble que le nouveau Splinter Cell comportera des éléments du monde ouvert, « similaires à la façon dont Halo Infinite a créé son monde ouvert ». Considérant que la plupart des titres Ubisoft modernes ont un monde ouvert à explorer, c’est loin d’être surprenant.

Le jeu Splinter Cell d’Ubisoft qui est en cours de développement est actuellement considéré comme un… Vous l’avez deviné… Open World en quelque sorte. « Une version plus furtive d’Assassin’s Creed » « Semblable à la façon dont Halo Infinite a fait son monde ouvert » pic.twitter.com/eqSzRplhu5 – Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) 8 décembre 2021

D’après ce qui a été dit à propos du nouveau Splinter Cell, il commence déjà à ressembler à Metal Gear Solid V: Phantom Pain. Cela pourrait en fait être une bonne chose, du moins pour ceux qui ont aimé le dernier titre de Metal Gear (ignorons simplement Metal Gear Survive). Néanmoins, nous espérons que cela ne prendra que quelques repères tout en conservant le thème de l’histoire des précédents jeux Splinter Cell.

Outre le nouveau Splinter Cell, nous pourrions également obtenir un anime Splinter Cell, qui aurait été développé par Netflix. Qui sait? Peut-être que nous aurons une sortie simultanée des deux.