Hopper est un hybride voiture/vélo qui n’a pas besoin d’assurance

Bien qu’au Portugal il y ait encore beaucoup de voitures particulières ou de transports en commun, il y a de plus en plus de pays dans le monde où les citoyens adoptent différents moyens de transport, comme le vélo par exemple. Par conséquent, les options à cet égard ont également augmenté. Aujourd’hui, nous vous présentons Hopper !

Une entreprise allemande a développé un hybride entre un vélo et une voiture, qui ne nécessite ni permis ni assurance.

Avec l’adoption croissante des options électriques, dépassant les voitures conventionnelles, les alternatives se multiplient et les entreprises développent de plus en plus d’options : vélos, scooters, monocycles, entre autres. Aujourd’hui, la société allemande Hopper Mobility a présenté un nouveau véhicule, dont le concept se situe entre les voitures et les vélos électriques.

Le Hopper est un petit véhicule de deux mètres de long et 88 centimètres de large. De plus, il dispose de deux sièges et d’un coffre à bagages. Sa structure est partiellement fermée, et il peut être complètement latté.

La proposition allemande Hopper Mobility est innovante, car sa vitesse maximale est limitée à 25 km/h. Autrement dit, il peut être utilisé sur la route et sur les voies destinées aux cyclistes, il peut être conduit par toute personne sans permis de conduire, et il ne nécessite pas d’assurance.

Le nouvel hybride Hopper dispose d’un système à trois roues, la roue arrière étant orientable. Plus que cela, il représente une consommation de 2 kWh aux 100 km, ce qui en fait une alternative durable et efficace. Quant aux batteries, elles sont amovibles et peuvent être chargées à partir de n’importe quelle prise électrique.

Avec Hopper, nous nous adressons aux personnes qui se déplacent dans les centres-villes et qui souhaitent se rendre à leur destination rapidement, de manière écologique et pratique. Hopper est également idéal pour les systèmes d’autopartage dans les entreprises et les municipalités.

Leurs concepteurs ont dit.

En plus de tout ce qui garantit déjà, les créateurs travaillent à l’ajout d’un panneau photovoltaïque, afin qu’il soit, dans certaines situations, autonome.

L’hybride Hopper n’est pas encore disponible à la vente car il est en cours de développement. Les responsables de Hopper Mobility espèrent avoir les prototypes en 2022 et démarrer la production et les livraisons en 2023.

