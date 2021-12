Payer et envoyer de l’argent avec un message sur WhatsApp : commencez le test avec la crypto-monnaie

Les développeurs testent un moyen d’envoyer des dollars dans les chats aussi facilement que l’envoi de photos et de messages vocaux.

Que Meta (nouveau nom du groupe Facebook) travaillait sur un système basé sur la crypto-monnaie pour faire circuler de l’argent entre ses plateformes est connu depuis longtemps, mais à ce jour, tous les efforts mis en œuvre jusqu’à présent par la multinationale de Mark Zuckerberg convergent pour la première fois. en une seule expérience : un système de paiement au sein de WhatsApp qui vous permet d’envoyer instantanément de l’argent aux contacts souhaités, le tout en utilisant une crypto-monnaie liée au dollar américain comme véhicule.

Comment fonctionne l’expérience

L’initiative a démarré aux Etats-Unis et concernera pour la première période un cercle restreint d’utilisateurs : pour l’instant inutile d’attendre en retenant son souffle pour pouvoir envoyer et recevoir de l’argent sur la plateforme de messagerie. La crypto-monnaie choisie pour les échanges n’est pas Diem – le projet qui a pris le relais de la défunte Balance – mais le Pax Dollar : une monnaie stable liée à la valeur du dollar, conçue pour ne pas subir également la volatilité des autres crypto-monnaies comme Bitcoin et Ethereum. L’argent à envoyer est converti en Pax Dollar via le portefeuille numérique Novi – un autre projet du groupe Meta – qui s’interface ensuite avec les chats WhatsApp et rend possible le transfert instantané de devises.

Crypto-monnaie « invisible »

Le fonctionnement du mécanisme est complètement caché aux yeux des utilisateurs, qui pour envoyer de l’argent n’ont qu’à aller sur le chat souhaité, toucher le bouton avec le trombone utilisé pour envoyer des photos et des vidéos, et sélectionner l’option de paiement . Le processus d’achat de crypto-monnaie s’effectue automatiquement : le taux de conversion entre le Pax Dollar et le dollar américain est en fait de 1: 1 et les frais de commission sont nuls. En bref, l’expéditeur et le destinataire envoient et reçoivent exactement le montant d’argent défini pour la transaction.

Les paiements via le portefeuille numérique Novi avaient déjà fait leurs débuts il y a quelques semaines, toujours sous forme d’expérimentation, aux États-Unis et au Guatemala. Amener le système sur une plate-forme de milliards d’utilisateurs est le signal que le groupe Meta est prêt pour la prochaine étape. Il n’est cependant pas clair quand cette étape aura réellement lieu : pour le moment, l’entreprise a l’intention d’évaluer les expériences rapportées par les premiers utilisateurs sélectionnés pour étendre progressivement la portée du service, mais n’a pas fourni d’informations sur le calendrier de ce était attendu.