Cryptage symétrique et asymétrique ! Quelle est la différence?

Dans le contexte de la cryptomonnaie (du grec hide+write), le cryptage est le processus de transformation des informations originales en informations illisibles pour des tiers. Le but de ce mécanisme est d’envoyer des informations confidentielles de manière sécurisée, et son déchiffrement n’est possible que par des personnes autorisées (qui disposent de la clé « déchiffrement »).

Mais quelle est la différence entre le cryptage symétrique et asymétrique ?

La cryptomonnaie existe depuis l’Antiquité et était normalement associée aux activités militaires et diplomatiques. Considéré par beaucoup comme une science ou un art, son objectif principal est de dissimuler des informations grâce à des processus de codage et de restaurer ces mêmes informations dans leur état d’origine grâce à des processus de décodage.

La cryptomonnaie étudie d’un point de vue mathématique les méthodes utilisées pour protéger l’information. La cryptanalyse étudie les techniques permettant de casser un algorithme cryptographique. L’ensemble de la cryptomonnaie et de la cryptanalyse est appelé cryptologie.

Qu’est-ce que le cryptage et le décryptage ?

Cryptage – Transformation réversible des données afin de les rendre intelligibles

Décryptage – Opération de cryptage inverse

Cryptomonnaie symétrique vs cryptomonnaie asymétrique

Cryptage symétrique

La cryptomonnaie symétrique est également connue sous le nom de cryptomonnaie à clé secrète. DES , 3DES , AES et RC4 sont quelques-uns des algorithmes qui utilisent le cryptage symétrique.

Les algorithmes qui utilisent le cryptage symétrique ont tendance à être plus rapides, cependant, ils ne sont pas aussi sécurisés que ceux qui utilisent le cryptage asymétrique, car la clé utilisée pour crypter les informations est partagée entre les différentes machines.

Opération

Une seule clé est utilisée qui est partagée entre l’expéditeur et le destinataire. De cette façon, la clé utilisée pour chiffrer est la même que celle utilisée pour déchiffrer.

Cryptage asymétrique

La cryptomonnaie asymétrique est également connue sous le nom de cryptomonnaie à clé publique.

Opération

Utiliser une paire de clés distincte (clé privée et clé publique)

La clé publique est utilisée pour crypter (crypter)

La clé privée est utilisée pour déchiffrer (déchiffrer)

Par rapport à la cryptomonnaie symétrique, la cryptomonnaie asymétrique a tendance à être plus lente et nécessite plus de puissance de calcul de la part des machines. Cependant, c’est une excellente méthode pour assurer la sécurité sur un canal public et non sécurisé (par exemple Internet). Seule la clé publique est partagée entre l’expéditeur et le destinataire, et la clé privée est utilisée pour déchiffrer les informations.

Pour protéger les réseaux de communication, le cryptage fait partie des outils à éviter : l’interception, la manipulation et la falsification des données envoyées. La fonctionnalité de base de la cryptomonnaie est d’aider à envoyer des informations sensibles via un emplacement non sécurisé.