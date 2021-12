L’astéroïde géant Nereus croise samedi la Terre

4660 Nereus est une « vieille connaissance » des astronomes. Il a été découvert en février 1982, un mois après avoir traversé le voisinage de la Terre. Cependant, en raison de sa taille, il appartient à la classe d’astéroïdes Apollo. En fait, c’est aussi un Mars-crosser, et il s’approche parfois de la Terre.

Cet astéroïde « potentiellement dangereux » effectuera, samedi 11, le passage le plus proche de la Terre au cours des 20 dernières années.

Selon un communiqué publié par la NASA, l’astéroïde Nereus passera « proche » de la Terre sans apporter le moindre danger à notre planète.

Nereus mesure 330 mètres de diamètre et traversera notre orbite à une vitesse de 23 700 kilomètres par heure (km/h).

En termes comparatifs, un Boeing 747-9 Intercontinental est, aujourd’hui, l’avion commercial le plus rapide au monde, mais sa vitesse de pointe est de 1061,92 km/h. C’est donc un lent à côté de Nereus.

Voir la lune ? Nereus sera toujours là 10 fois

L’agence spatiale américaine précise que le passage aura lieu à une distance de 3,86 km de notre planète, à son point le plus proche.

Donc, ceci dit, le passage se fera à une distance d’environ 10 fois la distance qui nous sépare de la Lune. Ne considérez pas cette distance comme folle à perdre de vue, bien au contraire. Pour un rocher géant errant à des vitesses comme celle-ci, le col sera assez proche !

La NASA utilise les distances de passage pour classer les objets qui traversent notre orbite : normalement, les corps célestes qui atteignent 193 millions de km sont marqués comme « objets proches de la Terre » (« NEO »).

Parmi ceux-ci, ceux qui franchissent la barre des 7,5 millions de km sont classés comme « potentiellement dangereux ».

NEOs… les astéroïdes laids et mauvais

Comme nous le savons, la préoccupation concernant les astéroïdes n’est pas nouvelle. Bien qu’aujourd’hui nous assistons à plus d’efforts pour développer une méthode de protection, la défense est pour l’instant la meilleure attaque.

Ainsi, les astéroïdes de taille importante, l’Apollo, ayant une route qui croise la nôtre, sont identifiés dans le système NEOs.

La NASA n’a connaissance d’aucun astéroïde ou comète actuellement sur une trajectoire de collision avec la Terre, la probabilité d’un choc majeur est donc très faible. En fait, pour autant que nous puissions en juger, aucun objet de grande taille n’entrera en collision avec la Terre avant plusieurs centaines d’années.

Fait référence à un texte sur l’observation d’objets sur la page officielle de l’agence.

Cette roche errante a une orbite de 1,82 an autour du Soleil, ce qui signifie qu’elle fait des passages réguliers à travers la Terre, environ une fois tous les 10 ans, en moyenne.

En effet, du fait de son orbite, l’agence spatiale japonaise (Jaxa) l’a placé dans une hypothèse potentielle de prélèvement d’échantillons réalisée par la mission Hayabusa. Cependant, l’organisation a choisi un autre objet, en l’occurrence l’astéroïde 25143 Itokawa.

Nereus » est le nom d’une divinité de l’eau dans la mythologie grecque. Fils de Gaïa et de Pont (lui-même, également fils de Gaïa), Nérée est connu sous le nom de « le vieil homme de la mer » et a engendré 51 enfants – les 50 filles Néréides et le fils Nérites. Il était connu pour avoir une personnalité vertueuse, pour son honnêteté et sa sagesse.

Un visiteur constant de la Terre

Ainsi, reprenant les projections de la NASA, celles-ci indiquent qu’en 2031, 2050 et 2060, Nereus aura ses cols les plus proches – même en février 2060, on estime que cette roche passera plus près que jamais de la Terre, à 1,2 million de km ou , pour mieux comprendre, à une distance qui a permis trois voyages sur la Lune.

Nereus est également une cible d’intérêt pour les agences spatiales du monde entier, en raison de sa composition minérale riche en nickel, fer et cobalt, avec des gisements qui, au total, valent environ 4,71 milliards de dollars.