Le Microsoft Teams Store est mis à jour avec un nouveau design

Microsoft Teams est devenu un outil essentiel pour de nombreuses entreprises et écoles, en particulier avec le début de la pandémie. Et Microsoft ne cesse d’apporter des améliorations à cet outil, et c’est aujourd’hui son magasin d’applications appelé Microsoft Teams Store.

Le nouveau magasin Microsoft Teams : un développement à partir de zéro avec une nouvelle esthétique

Microsoft met en avant son développement à partir de ce nouveau magasin Teams, puisqu’il ne s’agissait pas d’une simple mise à jour du précédent. Le nouveau Microsoft Teams Store part d’un développement à partir de zéro avec un nouveau design plus conforme aux nouvelles lignes de design de Microsoft.

La première chose que nous verrons en entrant dans le nouveau magasin est une nouvelle page d’accueil qui nous montre l’ensemble des applications conçues pour votre organisation, en plus des plus populaires au sein de celle-ci. Un nouveau carrousel apparaît également en haut où les applications susceptibles de vous intéresser sont mises en évidence, et qui seront mises à jour fréquemment avec de nouvelles applications.

Vous trouverez également une série de recommandations intelligentes dans lesquelles il suggérera l’utilisation d’applications que vos collègues utilisent déjà dans Teams. En outre, vous verrez également une collection des applications les plus populaires utilisées par les utilisateurs de Teams qui pourraient vous être utiles dans votre travail.

Dans ce renouvellement, nous trouverons également une nouvelle section de catégorie. Cela nous aidera à trouver les applications plus facilement, car ce magasin compte plus de 1000 applications, et sans section de catégorie, il peut être fastidieux de faire défiler en continu pour trouver de nouvelles applications.

Enfin, Microsoft devrait publier ce nouveau design à tous les utilisateurs au cours du mois de décembre. Donc, s’il ne vous est pas encore parvenu, vous devrez attendre un peu pour recevoir ce nouveau design et commencer à l’utiliser dans votre organisation.