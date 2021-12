Razer lance Phone Cooler Chroma, un dissipateur thermique RVB pour smartphones

Peut-être avez-vous déjà fait l’expérience de vous divertir sur votre smartphone et de le trouver plus chaud que d’habitude. Cette situation se produit surtout si c’est un joueur qui utilise le téléphone pour cette activité. Donc, si votre smartphone chauffe plus que prévu, Razer a maintenant une solution très intéressante.

L’entreprise américaine a lancé son Phone Cooler Chroma, un dissipateur thermique RVB pour refroidir le smartphone avec style. Apprenons à mieux connaître cet équipement.

Refroidisseur de téléphone Razer Chroma

Razer a présenté un autre gadget très intéressant à ajouter à son catalogue d’équipements dédié notamment au segment des jeux vidéo.

C’est le Phone Cooler Chroma et c’est un dissipateur thermique à mettre sur le smartphone. Ce produit vient de la pensée des téléphones qui, en raison de diverses circonstances, en particulier une activité de jeu ou des applications plus lourdes, chauffent trop.

De cette façon, le gadget est placé à l’arrière du smartphone pour aider à refroidir la température du smartphone, étant assez simple et facile à utiliser.

Le Phone Cooler Chroma peut être utilisé sur plusieurs modèles de téléphones et prend en charge MagSafe des lignes iPhone 12 et iPhone 13. Dans ces cas, l’équipement est connecté magnétiquement aux téléphones Apple.

Ce nouveau Razer est doté d’une technologie de refroidissement avancée avec une plaque Peltier. De cette façon, le gadget dispose d’un ventilateur silencieux à 7 pales qui réduit la chaleur du téléphone tout en exécutant des jeux ou des applications plus exigeants.

Comme son nom l’indique, ce Phone Cooler Chroma est également doté du système RVB de Razer. Pour cela, il apporte avec lui 12 LED RVB personnalisables où l’utilisateur peut ensuite faire correspondre les couleurs qu’il aime le plus.

En outre, le produit dispose également d’un câble USB de type C de 1,5 mètre de long, qui, selon la marque, permet à l’utilisateur d’avoir plus de liberté pour utiliser l’équipement pendant les jeux.

Selon la page officielle du produit, Phone Cooler Chroma est désormais disponible sur la boutique en ligne de Razer aux États-Unis au prix de 59,99 $.