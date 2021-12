Nvidia GeForce RTX 3050 et RTX 3090 Ti pourraient arriver le 27 janvier

Alors que la rumeur de l’arrivée de la Nvidia GeForce RTx 2060 de 12 Go s’est réalisée, il y a maintenant de nouvelles informations sur d’autres cartes graphiques de la société qui pourraient être en route.

Selon des informations provenant de sources industrielles, les nouveaux GPU GeForce RTX 3050 et RTX 3090 Ti pourraient être annoncés dès le 4 janvier et lancés le 27 janvier.

Les nouvelles cartes graphiques GeForce RTX 2060 de 12 Go sans la version Founders Edition sont récemment sorties. Mais de nouvelles informations sont maintenant arrivées sur le site Web de VideoCardz concernant les prochains GPU Nvidia GeForce RTx 3050 et GeForce RTX 3090 Ti.

Selon ce qui a été révélé, il semble que le fabricant nord-américain annoncera officiellement ces deux puces graphiques le 4 janvier, lors du CES 2022, pour les publier plus tard le 27 du même mois. En plus de ces deux modèles, il y a aussi des détails sur la GeForce RTX 3070 Ti de 16 Go, qui devrait arriver un peu plus tôt, le 11 janvier.

Ces nouveaux GPU arriveront à un stade où la pénurie de puces est à la hausse, ce qui favorise une pénurie d’unités dans les magasins et une augmentation du prix des copies qui existent encore.

Le leaker « hongxing2020 » avait déjà atteint d’autres prédictions, comme la date de sortie du 12 Go RTX 2060. Et maintenant, il a également mentionné que le RTX 3050 sera lancé le 27 du mois prochain, des informations qui correspondent à celles reçues par VideoCardz.

Sur le plan technique, le RTX 3070 Ti de 16 Go aurait les mêmes 6144 cœurs CUDA que la version 8 Go. À leur tour, certaines rumeurs indiquent que ce modèle aura deux fois la capacité de mémoire.

Déjà à propos du RTX 3050, il y a des informations selon lesquelles il aura 8 Go de mémoire VRAM. Quant au RTX 3090 Ti, il est possible qu’il apporte plus de cœurs CUDA (10752) que la version de base non-Ti (10496).

Si ces détails sont confirmés, nous aurons certainement bientôt plus d’informations sur ces nouvelles cartes graphiques, jusqu’à ce que Nvidia les mette enfin à la disposition du consommateur.

