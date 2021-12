WhatsApp publie une mise à jour qui peut supprimer tous les appareils connectés à votre compte

WhatsApp a apporté de nombreuses nouvelles importantes au service. Testé de manière exhaustive en versions bêta, il garantit que tous les problèmes sont détectés et résolus avant qu’ils ne soient définitivement diffusés au grand public.

L’une des innovations les plus récentes a maintenant un grave problème que WhatsApp a décidé de traiter définitivement. Ce correctif provoque apparemment de nouvelles situations, qui suppriment tous les appareils connectés au compte de l’utilisateur.

L’une des nouveautés les plus récentes et encore plus intéressantes sur WhatsApp est la possibilité d’utiliser ce service sans dépendre d’un smartphone. Cette capacité n’est apparue que récemment et est toujours en cours de test, bien qu’elle soit accessible à tous les utilisateurs.

C’est une fonctionnalité importante car elle vous permet de vous passer de votre smartphone et d’utiliser WhatsApp dans votre navigateur ou sur votre ordinateur de manière isolée. Tous les messages sont synchronisés et apparaissent partout où les utilisateurs sont actifs.

Car c’est cette même fonctionnalité qui voit désormais une faille se résoudre. Après que de nombreux utilisateurs se soient plaints des échecs de synchronisation des messages, WhatsApp a résolu le problème et publié une mise à jour.

Concrètement, les conversations démarrées sur le smartphone n’ont pas été transférées vers les autres appareils, ce qui a empêché par la suite l’échange de messages de se poursuivre. Le même cas s’est produit lorsque des conversations ont été lancées sur un autre appareil.

À la suite de cette mise à jour, WhatsApp peut perdre la configuration de tous les périphériques externes configurés. Il présentera un message clair, mais avec une solution simple. Les utilisateurs devront simplement scanner à nouveau les codes QR pour que leurs appareils deviennent actifs.

Avec un maximum de 4 appareils, WhatsApp s’assure désormais que l’utilisation du service est totalement indépendante. Ils n’ont pas besoin de smartphone pour échanger des messages avec leurs contacts, ce qui est une victoire pour tous ceux qui ont passé des années à demander cette fonctionnalité.