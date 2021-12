Le fondateur de TSMC pense que l’âge de Pat Gelsinger pourrait empêcher Intel de devenir un grand fabricant

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Pat Gelsinger a bouleversé les choses tout au long de son bref mandat en tant que PDG d’Intel, mettant l’accent sur les opérations de fabrication de l’entreprise et ouvrant ses capacités à d’autres fabricants de puces. Il a même proclamé en octobre que « Intel est de retour ». Mais le fondateur et ancien PDG de TSMC pense que Gelsinger ne fera pas de Chipzilla un leader mondial de la fabrication pour une raison simple : il est trop vieux.

Morris Chang, l’homme qui a fondé TSMC et en a été le président-directeur général, a fait ces commentaires lors de sa conférence « Chérir les avantages de Taiwan dans la fabrication de plaquettes de semi-conducteurs », rapporte UDN (via Tom’s Hardware).

Chang n’était pas âgiste. Il a noté qu’Intel, comme de nombreuses entreprises américaines, a une règle selon laquelle ses dirigeants doivent prendre leur retraite à un certain âge – 65 ans, dans le cas de Team Blue. Gelsinger aura 61 ans en mars de l’année prochaine.

Un peu plus de quatre ans, ce n’est pas un court laps de temps, mais les plans de domination d’Intel sont à long terme. Cependant, les deux usines de puces en Arizona sur lesquelles il a inauguré en septembre devraient devenir pleinement opérationnelles en 2024. Les usines font partie de la stratégie IDM 2.0 renouvelée d’Intel qui implique sa nouvelle division Intel Foundry Services (IFS) de fabrication de puces pour d’autres. Intel discute avec plus de 100 entreprises pour des travaux de fonderie, et deux des premiers clients de premier plan seront Amazon et Qualcomm.

Les usines sont prêtes à produire des puces à l’aide du processus 20A d’Intel, la première à utiliser sa version « RibbonFET » des transistors Gate-All-Around (GAA) et des interconnexions PowerVia.

Gelsinger lui-même a déclaré que l’initiative IDM 2.0 d’Intel l’aiderait à concurrencer TSMC, Samsung, GlobalFoundries, UMC et d’autres d’ici 2025, ce qui serait toujours dans le cadre de son mandat de patron. Et en fonction de son niveau de réussite, le conseil d’administration d’Intel pourrait décider de conserver les services de son PDG actuel après ses 65 ans.

Une partie de ce que dit Chang pourrait être une réponse à la mise en garde publique de Gelsinger contre les dangers de s’appuyer sur les fabricants de puces taïwanais étant donné les activités menaçantes de la Chine dans la région. « Taiwan n’est pas un endroit stable », a déclaré Gelsinger, s’exprimant à Fortune Brainstorm Tech, rapporte Nikkei. « Pékin a envoyé 27 avions de combat dans la zone d’identification de la défense aérienne de Taïwan cette semaine. Est-ce que cela vous met plus à l’aise ou moins ? »

Gelsinger a également déclaré que le gouvernement américain devrait subventionner exclusivement les entreprises nationales lorsqu’il dépense les 52 milliards de dollars qu’il a mis de côté pour le financement des semi-conducteurs. Le commentaire n’a pas été bien accueilli par l’actuel président de TSMC, Mark Liu. « Ce sera très négatif pour les États-Unis de ne subventionner que des entreprises américaines », a déclaré Liu. « Contrairement à Intel, TSMC est très positif quant à l’augmentation de la capacité des fabricants de puces non américains en Amérique. C’est une bonne chose. »