Même sans autorisation, Facebook et Snapchat continuent de collecter des données auprès des utilisateurs iOS

Apple a essayé par tous les moyens de garantir un niveau de confidentialité beaucoup plus élevé à ses utilisateurs. Pour cela, il a établi des règles très spécifiques pour la collecte d’informations que les applications peuvent faire.

Bien sûr, Facebook et d’autres se sont rapidement prononcés contre, alors même que les règles avançaient. Maintenant, on sait que même avec ces règles et protections, des applications comme Snapchat ou Facebook continuent de collecter des données auprès des utilisateurs, même s’ils refusent ce processus.

C’est plus tôt cette année qu’Apple a déployé App Tracking Transparency sur iOS 14.5. Cela limite complètement la collecte de données auprès des utilisateurs, interdisant l’accès à ces informations, demandant toujours aux utilisateurs l’autorisation de le faire.

Bien sûr, les meilleures applications ont toujours été contre ces nouvelles règles, Facebook en tête. Vous perdriez des affaires et des données que vous jugez essentielles pour que votre réseau social fonctionne comme vous le souhaitez.

Ce que l’on sait maintenant, à la suite d’une enquête, c’est qu’il y a une faille dans la transparence du suivi des applications et qu’elle est exploitée par Facebook et Snapchat. Ces nouvelles règles permettent de collecter des données, à condition de respecter certaines règles.

Ce qui est écrit est clair et indique que l’application « ne peut pas dériver des données d’un appareil dans le but de l’identifier de manière unique». Cela a conduit à une collecte de données en groupe et de manière anonyme. Celle-ci est ensuite utilisée pour présenter de la publicité à ces mêmes groupes.

Snapchat a informé ses investisseurs qu’il vendrait les données de 306 millions d’utilisateurs à des annonceurs. Pendant ce temps, Facebook travaille sur un effort pluriannuel pour suivre anonymement les utilisateurs après qu’Apple a lancé ATT il y a quelques mois.

Il est donc clair que même avec le refus de collecter des données dans les paramètres de l’iPhone, il existe une forte possibilité que certaines applications le suivent. Le plus curieux, c’est qu’ils le font en respectant les règles strictes d’Apple et de son App Tracking Transparency.