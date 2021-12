Votre Xiaomi recevra-t-il MIUI 13 ? Voici la liste des smartphones laissés de côté

L’une des nouveautés les plus attendues dans l’univers des smartphones est le MIUI 13. Cette coque de personnalisation Android 12 apportera un large éventail de nouveautés que les utilisateurs de la marque apprécieront certainement.

Si vous savez déjà quels smartphones recevront prochainement la nouvelle version, il existe désormais une autre liste, moins positive. Nous parlons de l’équipement Xiaomi qui cette fois sera hors de la mise à jour et ne recevra donc pas MIUI 13.

Xiaomi a beaucoup de nouveautés à venir

Xiaomi devrait introduire plusieurs smartphones dans les prochains jours. La marque préparera un événement où elle dévoilera son Xiaomi 12 dans tous ses modèles, ainsi que quelques autres nouveautés. Parmi ceux-ci figurera certainement le nouveau MIUI 13, avec toutes ses nouvelles fonctionnalités.

La liste des téléphones qui recevront cette nouvelle est longue et ne se limite pas aux derniers modèles. Xiaomi garantit les mises à jour des anciens modèles, en veillant toujours à ce que toutes les fonctionnalités soient présentes et prêtes à l’emploi.

Smartphones qui ne reçoivent pas MIUI 13

Bien sûr, en plus de la liste que tout le monde attendait avec les élus pour recevoir MIUI 13, il existe une autre liste que tout le monde ne veut pas connaître. Nous parlons des smartphones Xiaomi qui ne recevront pas cette version.

Mi Mix 3 5G

Mi Mix 2S

Mi 9, Mi 9 SE et Mi 9 Lite

Mi 9T Pro et Mi 9T

Mi 8

Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 8 et Redmi Note 8T

Redmi 8

Redmi Note 7

… tous les modèles antérieurs à ceux-ci

Comme vous pouvez le constater, ces modèles sont déjà sur le marché depuis un certain temps et commencent donc à être sujets à être sur le point d’être abandonnés par la marque. Ce n’est cependant pas une liste définitive et il peut encore y avoir des smartphones Xiaomi ayant accès à MIUI 13.

Android 12 ne le manquera pas

Bien entendu, ces téléphones et leurs utilisateurs ne seront pas laissés complètement sans surveillance. Compte tenu de son nombre important de membres, de nombreuses ROM vont certainement voir le jour et apporter Android 12 aux smartphones que Xiaomi laissera désormais en dehors de MIUI 13.

Reste alors à attendre les prochains jours et voir ce que Xiaomi présentera. La marque a déjà garanti que le MIUI 13 arriverait avant la fin de l’année et étant donné que le nouveau smartphone est pour des jours, il est évident que cette nouvelle version arrive à ce moment-là.