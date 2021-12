Paper Piano utilise une encre conductrice, un smartphone et NFC pour produire des sons

La magie du monde technologique est que de nouveaux produits, outils et solutions apparaissent constamment. Et le projet que nous allons dévoiler aujourd’hui correspond à ces caractéristiques.

Il s’agit d’un piano en papier créé par la société Prelonic et qui utilise une encre conductrice, un smartphone et la technologie NFC pour produire des sons. Cette idée peut sembler simple, mais c’est une étape qui pourrait ouvrir des portes à d’autres innovations, comme des claviers et des commandes spécifiques, bon marché et même jetables.

Un piano en papier qui produit du son

Avez-vous déjà imaginé pouvoir imprimer un piano sur une feuille de papier ordinaire et en jouer avec seulement quelques outils, dont votre smartphone ? Eh bien, c’est désormais possible grâce à ce piano en papier créé par la société autrichienne Prelonic. Cette idée pourrait être le véhicule pour le développement d’autres technologies utiles avec des ressources moins chères.

La société a été fondée en 2007 et a créé une technologie appelée PIP – Prelonic Interactive Paper. Cette invention permet ainsi de réaliser une interface à l’aide d’une simple imprimante laser parmi celles que nous avons chez nous.

Pour que la feuille « touche », il faut un circuit créé à l’aide d’une encre au carbone conductrice placée au dos de la feuille et également sur un autre deuxième papier. Il en résultera donc deux feuilles qui auront alors une puce NFC au milieu.

Comment ça fonctionne?

Pour que le projet fonctionne, quelques étapes très simples sont nécessaires. Il suffit de mettre un smartphone avec une application spécifique sur la puce. Ensuite, en touchant les touches imprimées sur le papier, le signal est envoyé à l’équipement et lu par l’application afin d’émettre le son.

Voyez comment tout fonctionne dans la vidéo suivante :

Ce n’est qu’un exemple du fonctionnement de la technologie. Cependant, il peut être utilisé dans d’autres outils et solutions, comme un clavier QWERTY qui aide à écrire de longs textes sur le smartphone, car nous savons qu’il est différent d’écrire sur un téléphone portable ou sur un clavier d’ordinateur commun. Il peut également être l’astuce pour des applications spécifiques, par exemple, dans le cas d’activités pour les personnes ayant des difficultés d’apprentissage et des problèmes moteurs, entre autres.

Bref, le NFC facilite la mobilité de la technologie et s’avère plus économique que le Bluetooth, s’affranchissant également des prises et des batteries, puisque l’énergie est générée par le smartphone.

Autre avantage, les encres conductrices sont déjà recyclées. En tant que tel, c’est une idée que vous pouvez imprimer, utiliser puis recycler.