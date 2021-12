Microsoft a-t-il divulgué la refonte de l’application Windows 11 Mail ?

En août de cette année, nous avons rendu compte de la « refonte » de l’application Windows Mail 11. Nous disons « refonte » parce qu’elle était vraiment sobre, beaucoup moins approfondie que les autres applications du système. Le motif? One Outlook ou Project Monarch, l’application de messagerie Web multiplateforme sur laquelle Microsoft travaille depuis 2020.

Cependant, il s’est passé quelque chose ces derniers mois. Initialement, il a été divulgué qu’une version d’aperçu de One Outlook pourrait atteindre tous les utilisateurs en octobre ou novembre 2021. Nous sommes déjà en décembre et il n’y a aucune trace de cette application. Où est Monarque ?

Windows 11 pourrait avoir une application Mail pour correspondre

Dans cet esprit, nous voulons parler de la publication de Microsoft dans laquelle ils viennent de publier la build 22518 sur le canal de développement Windows Insider. Dans la section sur le nouveau « Voice Access », l’équipe Windows a divulgué, de manière très discrète, une capture d’écran de l’application Windows 11 Mail qui ne correspond pas exactement à l’actuelle.

Dans cette capture, nous pouvons voir des développements tels que l’utilisation de l’effet Mica dans la barre latérale, une nouvelle iconographie et une utilisation des polices, des couleurs et des coins arrondis plus conformes à l’esthétique moderne de Windows 11. Il s’agit d’une série de changements faciles à appliquer, mais cela aidera beaucoup pour que l’application ne se heurte pas autant qu’elle le fait actuellement.

Il ne s’agit pas d’une refonte en profondeur et l’application Mail classique est toujours parfaitement reconnaissable. Nous pensons que Microsoft aurait pu choisir de donner une autre tournure au renouvellement de l’application dans Windows 11 car One Outlook arrivera plus tard que prévu initialement.

Que pensez-vous de cette refonte ? Pensez-vous que Microsoft finira par le publier ? Quelles autres applications du système voudriez-vous voir renouvelées bientôt ?