Netflix : 10 films à ne pas manquer pour se mettre dans l’ambiance de Noël

L’esprit de Noël commence déjà à se faire sentir un peu partout. Les sapins de Noël commencent à être assemblés, certains commencent déjà à goûter le gâteau Rei et l’odeur du pain perdu se fait aussi sentir dans nos pâtisseries. Pour passer ces jours froids et pluvieux dans le confort de votre canapé, nous avons laissé une sélection de films de Noël sur Netflix pour vous plonger dans l’esprit de Noël.

Préparez le pop-corn, un thé chaud et commencez à regarder ces films dès aujourd’hui.

Célibataire même à Noël

Comédie romantique, Films LGBTQ | 1h41min | IMDb 6.3/10

Peter demande à son meilleur ami de se faire passer pour son petit-ami pendant qu’il va passer les fêtes de fin d’année avec sa famille. Mais les plans et les sentiments changent lorsqu’ils essaient de vous mettre dans une relation.

Ce film est une comédie romantique qui vient de faire ses débuts sur la plateforme.

un château de noël

Comédie romantique| 1h39min | IMDb 5.5/10

Pour échapper au scandale, une auteure à succès voyage en Écosse, où elle tombe amoureuse du château d’un duc grincheux avec qui elle devra composer.

C’est aussi un film de 2021.

un garçon nommé noël

Aventure, drame et famille | 1h46min | IMDb 6.8/10

Déterminé dans sa quête pour retrouver son père et ramener l’espoir à la maison, le jeune Nikolas connaît son destin dans un village magique habité par des elfes.

La famille Claus

Comédie, fantastique, famille | 1h46min | IMDb 5.5/10

Lorsque son grand-père tombe malade, Jules, un garçon qui déteste la période de Noël, découvre l’héritage magique de sa famille et se rend compte qu’il est le seul espoir de sauver la situation.

Un Noël en Afrique

Comédie, romance | 1:26 min | IMDb 6.2/10

Kate, une femme qui s’est récemment séparée de son mari, se lance dans un voyage en solo en Afrique, où elle découvre une mission importante et une romance potentielle.

Le Noël d’Angèle

Animation, aventure| 30 minutes | IMDb 7.1/10

La petite Angela va à l’église avec sa famille la veille de Noël et a une idée extraordinaire. Une histoire touchante, basée sur une histoire de Frank McCourt, qui a encore un autre film sur la plateforme Netflix.

Klaus

Animation, comédie, famille | 1h38min | IMDb 6.1/10

L’amitié improbable entre un facteur égoïste et un fabricant de jouets solitaire apportera joie et excitation dans l’endroit le plus froid, le plus sombre et le plus malheureux du monde.

Je serai rentré pour Noël

Drame, romance et famille | 1h28min | IMDb 6.1/10

Les projets de l’avocate et mère célibataire Jackie de clore une affaire importante et de passer les fêtes de fin d’année avec sa fille sont entachés par la visite inattendue de son père.

Héritage de Noël

Drame, romance et comédie | 1h44min | IMDb 5.7/10

Afin d’hériter de l’entreprise de son père, la chroniqueuse Ellen devra d’abord visiter sa petite ville natale, où elle apprendra la valeur du travail et de la solidarité.

Chroniques de Noël

Aventure, Famille et Comédie | 1h45 | IMDb 7/10

Christmas Chronicles et Christmas Chronicles 2 sont deux grands films à voir à Noël. L’histoire commence avec un jeune homme et sa sœur cadette qui passent une soirée pour aider le Père Noël et sauver Noël, puis un accident de traîneau qui change ses plans.