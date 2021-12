Vous cherchez une trottinette électrique ? Nous avons des suggestions

Les options électriques, telles que les vélos, les scooters ou les scooters, devraient de plus en plus être considérées comme une option pour une mobilité plus durable. Son coût initial relativement faible, associé à la portabilité et au coût d’entretien et de chargement lui-même, sont de grands avantages à considérer, sans parler de l’impact environnemental réduit qu’ils ont par rapport à une voiture.

Aujourd’hui, nous vous apportons quelques suggestions de scooters électriques.

Cette période de Noël pourrait être l’occasion d’acheter enfin la trottinette électrique qui vous fait tant envie. Les suggestions que nous vous proposons aujourd’hui, toutes en promotion limitée, sont au prix de 200€ à 250€, un prix très abordable compte tenu des caractéristiques de nos choix.

Niubilité N2

La trottinette Niubility N2 est alors électrique et possède un moteur de 350W. Ainsi, il sera possible d’atteindre une vitesse maximale de 25 km/h et de gravir des pentes allant jusqu’à 25º. De plus, sa batterie peut atteindre entre 27 et 30 km.

Le poids maximum qu’il supporte est de 120 kg et convient aux personnes mesurant entre 1,20 et 2 mètres, car le guidon est réglable.

Les roues sont de 10 pouces et le scooter pèse 14 kg. De plus, il est pliable, il peut donc être facilement transporté et rangé n’importe où.

Sur le guidon se trouve un petit panneau LED avec indication de la batterie, des kilomètres parcourus et de la vitesse instantanée. Le frein à disque est situé sur le côté gauche du guidon. A la base du scooter, il y a aussi un support pour reposer le pied lors des déplacements.

La trottinette Niubility N2 avec une roue de 10″ est disponible pour 249,99 €, frais de port déjà inclus. La livraison est gratuite et rapide, réalisée depuis un entrepôt européen.

Niubilité N1

Le NIUBILITY N1 dispose d’un moteur électrique à trois vitesses, capable d’atteindre 25 km/h. La batterie a une autonomie d’environ 25 km et, selon la marque, elle peut gravir des pentes jusqu’à 15º sans problème.

Gardez à l’esprit que ce scooter peut supporter jusqu’à 120 kg et est pliable, pour faciliter le transport et le stockage.

Le scooter Niubility N1, le moins cher de ce groupe de suggestions, est disponible pour seulement 196,89 €, un prix promotionnel avec un stock limité.

Happyrun HR365MAX

Le Happyrun HR365MAX, à l’instar du Niubility N2, est également un scooter avec une roue de 10″ et un moteur de 350 W. Il permet également une vitesse maximale de 25 km/h, réussissant à monter à une inclinaison de 14º avec une charge de 100 kg, selon à Le fabricant a des pneus « nid d’abeilles », donc non sujets aux crevaisons et avec une grande adhérence.

La capacité de la batterie est de 7,8 Ah (36 V), atteignant une autonomie de 27 km avec une charge complète. Il peut également être contrôlé depuis l’application sur le smartphone, avec serrure intelligente, gestion des modes de fonctionnement et un interrupteur pour la lampe frontale à LED. Il surveille également la distance parcourue et la batterie.

Le scooter Happyrun HR365MAX est disponible à la vente au prix de 229,99 €, avec une livraison rapide et gratuite depuis un entrepôt européen.

