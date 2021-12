Avez-vous réparé votre iPhone ? iOS 15.2 vous dira tout sur l’origine des pièces d’occasion

Apple a été très actif en ce qui concerne ses règles de réparation de ses équipements, notamment l’iPhone. La marque ouvre un peu ses règles et permettra à ces mêmes réparations d’être effectuées par les utilisateurs.

Pour aider à maîtriser ces processus et garantir aux utilisateurs l’origine des pièces usagées, iOS 15.2 apporte une nouveauté. Cette nouvelle version du système iPhone contiendra des informations sur les réparations et l’origine du matériel utilisé.

Apple embrasse le droit de réparer l’équipement

Après plusieurs années à essayer de lutter contre les réparations en dehors de ses magasins et centres de service officiels, Apple semble avoir changé de position sur cette question. Il s’agit de permettre aux utilisateurs de gérer ces processus personnellement.

Le matériel devra être sous votre responsabilité, ayant déjà traité les processus d’achat. Ainsi, et de manière simple, il parvient à éviter l’utilisation de pièces non officielles et d’origine douteuse, qui finissent par poser problème par la suite.

iOS 15.2 apporte une nouvelle fonctionnalité importante dans ce domaine

Avec iOS 15.2 en préparation, avec des bêtas officielles à tester, il y a maintenant quelque chose de nouveau. Cette nouvelle version du système d’exploitation iPhone apporte un nouvel espace, où les utilisateurs peuvent savoir si leur équipement a déjà été réparé et l’origine de ces mêmes pièces.

Accessible uniquement si l’iPhone a déjà été réparé, la zone d’historique des pièces et des services sera accessible depuis Paramètres -> Général -> Informations. S’il s’agit de pièces d’origine, cela le montrera, mais il révélera une pièce inconnue si elle n’est pas d’origine, utilisée sur un autre iPhone ou fonctionne mal.

Informations sur les différentes pièces pour chaque iPhone

Les informations affichées ne seront pas non plus toutes les mêmes, selon le modèle d’iPhone. Dans le cas de l’iPhone XR, XS, XS Max ou version ultérieure, il s’agira uniquement de batterie. Sur l’iPhone 11, il indiquera si l’écran ou la batterie a été remplacé. Sur iPhone 12 et 13, on peut voir si la batterie, l’écran ou l’appareil photo ont été échangés.

C’est sans aucun doute une information importante pour les utilisateurs d’iPhone. Il garantira l’origine des pièces utilisées dans la réparation de votre équipement, tout en vous permettant d’en savoir beaucoup plus sur l’historique de tout appareil mobile d’Apple.