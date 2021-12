Le pirate informatique de Nintendo, Bowser, règle le procès pour piratage de Switch pour 10 millions de dollars de dédommagement

En bref : le modder de console Gary Bowser a accepté de payer 10 millions de dollars à Nintendo pour régler à l’amiable une action en justice pour violation du droit d’auteur. Le hacker Team Xecuter a aidé à créer des puces et des jailbreaks pour diverses consoles, y compris la NES Classic Edition et la 3DS. Le cracker le plus récent de Team Xecuter, le SX Pro, est un dongle USB qui permet aux utilisateurs d’exécuter des jeux piratés sur la Nintendo Switch à l’aide d’un système d’exploitation personnalisé.

En octobre 2020, les autorités fédérales ont arrêté les chefs de file de la Team Xecuter, Gary Bowser et Max Louarn, pour 11 chefs d’accusation de piratage. Six mois plus tard, Nintendo a déposé une plainte pour violation du droit d’auteur contre Bowser, demandant 2 500 $ pour chaque SX Pro vendu et 150 000 $ pour chaque violation du droit d’auteur.

NOUVEAU : Gary Bowser accepte de payer 10 millions de dollars à Nintendo dans le cadre d’un procès civil pour piratage de jeux vidéo. Cela fait suite au plaidoyer de culpabilité de Bowser en octobre dans l’affaire pénale fédérale contre lui (où il a accepté de payer à Nintendo 4,5 millions de dollars en dédommagement.) https://t.co/zohn0SPHnH pic.twitter.com/KMJro3l8Zw – Rob Romano (@2Aupdates) 6 décembre 2021

Bowser a initialement déposé un plaidoyer de non-culpabilité sur les accusations de piratage. En octobre de cette année, il a accepté de plaider coupable de complot en vue de contourner des mesures technologiques et de trafic de dispositifs de contournement. Il a également été condamné à payer 4,5 millions de dollars de dédommagement et à aider les autorités à retrouver tous les actifs restants de Team-Xecuter.

Bien sûr, la négociation de plaidoyer a mis le navigateur dans le pétrin lorsqu’il s’agissait de l’action civile de Nintendo. Puisqu’il avait plaidé coupable aux accusations, il ne pouvait logiquement pas dire : « Je ne l’ai pas fait » à un jury du tribunal de district de Seattle et s’attendre à ce qu’il l’achète. Eurogamer note que le pirate a réglé à l’amiable avec Nintendo pour 10 millions de dollars. Cette récompense s’ajoute aux 4,5 millions de dollars qu’il a acceptés dans son accord de plaidoyer.

Nintendo protège agressivement sa propriété intellectuelle. Il semble qu’il ne se passe pas une année sans que l’entreprise ne frappe quelqu’un avec un cessez et s’abstenir ou un procès pour droit d’auteur. Rien que cette année, RomUniverse a été condamné à payer 2,15 millions de dollars à Nintendo dans une affaire d’infraction à partir de 2019.

Crédit image : NYCityGuys