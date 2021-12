Apple AirPods Pro 2 arborant un nouveau design et un silicium amélioré attendu fin 2022

Vue d’ensemble : Apple devrait lancer une version révisée de ses AirPods Pro avec un tout nouveau design au quatrième trimestre 2022, a déclaré l’analyste Ming Chi-Kuo dans une récente note aux investisseurs. On dit également que du nouveau silicium est en préparation, ce qui en fait une offre potentiellement attrayante sur un marché encombré – si le prix est correct.

Les AirPods Pro de première génération d’Apple ont fait leurs débuts fin 2019 et se situent actuellement entre les AirPods de base et les écouteurs haut de gamme AirPods Max dans la gamme de produits de l’entreprise.

Selon Kuo, Apple éliminera les tiges de la version actuelle au profit d’un design similaire au Beats Fit Pro. Ils seront alimentés par une nouvelle puce censée améliorer la connectivité avec les appareils couplés et offrir des capacités de suivi de la condition physique.

En octobre, Apple a ajouté un nouveau membre à la famille AirPods standard. Les nouveaux AirPod de troisième génération sont dotés d’un son spatial et offrent une durabilité accrue et une durée de vie de la batterie plus longue par rapport à leur prédécesseur. Le prix est fixé à 179 $ pour les AirPods 3e génération et à 249 $ pour les AirPods Pro, bien que ce dernier puisse être trouvé pour environ 190 $ si vous êtes prêt à magasiner un peu pour un accord.

Kuo attend également pas moins de trois nouveaux modèles Apple Watch à l’automne prochain, suivis d’un nouvel iPhone SE avec un écran plus grand en 2023 ou 2024. Les dates de lancement spécifiques n’ont pas été fournies, mais Apple annonce historiquement de nouveaux modèles de montres en septembre et l’iPhone SE est actualisé. au printemps.