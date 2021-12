Nvidia s’attend à ce que le stock de GPU s’améliore au second semestre 2022

Alors que la pénurie de puces est très présente dans le panorama actuel de l’industrie technologique, les différentes entreprises liées au secteur tentent d’estimer les dates de résolution de ce grave problème qui dure depuis plus d’un an.

Ainsi, le directeur financier de Nvidia vient de dire que la marque s’attend à ce que le stock de cartes graphiques s’améliore au second semestre de l’année prochaine 2022.

Le stock de GPU devrait s’améliorer au second semestre 2022, selon Nvidia

Colette Kress, la CFO (Chief Financial Officer) ou Chief Financial Officer de Nvidia est intervenue lors de la conférence UBS Global TMT ce lundi (6). L’exécutif a profité de l’occasion pour souligner les efforts déployés par la société américaine pour stimuler et promouvoir la fabrication pendant cette phase difficile et continue de pénurie de puces.

Selon Kress :

L’entreprise dans son ensemble fera le bon travail pour continuer à acquérir plus de composants. Nous avons pu très bien croître cette année, chaque trimestre, en croissance séquentielle. Et nous continuons de prévoir de le faire pour le quatrième trimestre également.

En outre, le directeur financier a ajouté qu’ils pensaient que le problème des pénuries de puces pourrait s’améliorer au cours du second semestre 2022 :

Par conséquent, nous pensons que nous serons dans une meilleure situation en termes d’approvisionnement lorsque nous envisageons le second semestre de l’année prochaine.

De cette façon, le stock de puces devrait s’améliorer lorsque la société lancera ses cartes graphiques de nouvelle génération. Celles-ci remplaceront à leur tour la gamme GeForce RTX 3000 encore assez difficile à trouver sur le marché. Cependant, l’exécutif affirme qu’il n’est pas encore clair quand le marché des GPU aura son « point de stabilisation », en d’autres termes, où l’offre peut correspondre à la demande.

Par ailleurs, afin d’augmenter la production, Colette Kress précise que Nvidia a pris des engagements à long terme sur sa capacité de production.