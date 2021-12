Tesla Cybersquad épuisé en moins de 24 heures

Il y a quelques jours, nous vous parlions d’un quadricycle conçu par Tesla pour les plus jeunes. Vous vous souvenez de Cybersquad ? Et bien, le véhicule électrique s’est vendu en moins de 24 heures et il y en a déjà qui le revendent deux fois plus cher.

Tesla prouve de plus en plus qu’il peut vendre tout ce à quoi il se propose.

Il y a deux ans, Tesla dévoilait son Cybertruck, évoquant par la même occasion le Cybersquad. Deux ans plus tard, bien que n’étant pas dans le moule que présentait le constructeur, cette dernière était proposée à la vente.

Le véhicule électrique est une version pour enfants du Cybertruck de Tesla et était disponible, bien que pour une courte période, aux États-Unis d’Amérique (USA). Les acheteurs commenceront à recevoir leur véhicule électrique d’ici deux à quatre semaines – probablement pas à temps pour Noël.

Comme le montre la vidéo ci-dessous, Cybersquad for Kids pourra accueillir des adultes.

Au début de la Cyber ​​Week – qui suit le Black Friday, le dernier vendredi de novembre – Tesla a mis en vente le Cybersquad for Kids, adapté aux enfants de huit ans et plus. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un jouet bon marché, aux alentours de 1700 euros, les quelques unités disponibles se sont vendues en moins de 24 heures.

Comme nous l’avons vu ici, le VTT est alimenté par une batterie lithium-ion et fonctionnera à l’électricité, tout comme le Cybertruck. De plus, il dispose d’environ 25 km d’autonomie et d’une vitesse de pointe configurable de 16 km/h. Il est doté d’un cadre en acier, d’un siège rembourré, d’une suspension réglable et de barres lumineuses à DEL.

Une fois sold out, il y a eu plusieurs enchères sur eBay pour la vente du Cybersquad de Tesla pour 3 000 €. De plus, certains négociateurs l’offrent à plus de 4 000 euros sans avoir besoin d’enchérir, et, bien qu’on ne sache pas si quelqu’un l’achètera pour ces valeurs, il y a aussi ceux qui l’associent à 15 000 euros.

