Les utilisateurs dépensent 133 milliards de dollars pour les applications en 2021. L’App Store beaucoup plus fort Google Play

Le marché des applications Apple est plus attractif pour sa capacité de revenus bien qu’il soit un marché plus petit. Dans l’ensemble, les magasins d’applications sont une grande entreprise et cette année, les magasins Apple et Google ont atteint 133 milliards de dollars de ventes.

Année après année, ce marché d’applications se développe et peut être une excellente opportunité pour les développeurs.

Applications : qualité contre quantité

Le marché des applications mobiles croît de plus en plus chaque année, et les chiffres montrent cette réalité. Selon une nouvelle analyse de marché de la main de Sensor Tower, publiée ce mardi, les utilisateurs de cette année 2021 auront dépensé environ 133 milliards de dollars en applications, ce qui donne une augmentation de 20% par rapport à l’année 2020.

Curieux, ou peut-être pas, la puissance de l’App Store d’Apple. Bien qu’il y ait beaucoup moins d’appareils mobiles de la société Cupertino, ceux-ci sont entre les mains d’utilisateurs qui génèrent beaucoup plus de revenus que Google Play.

L’analyse et le rapport respectif fournis par Sensor Tower comprennent des données provenant à la fois de l’App Store et de Google Play.

Ainsi, au niveau mondial, l’App Store d’Apple représente à lui seul actuellement 85,1 milliards de dollars de ce marché, avec une croissance annuelle de 17,7%.

En ce qui concerne le grand marché Android, malgré la domination du nombre de smartphones, il a des utilisateurs qui dépensent nettement moins. Le chiffre en 2021 était d’environ 47,9 milliards de dollars de revenus dans l’App Store de Google.

Le marché commence à se normaliser dans le « post pandémie »

Il n’y a toujours pas de maladie post-pandémique efficace en ce qui concerne le COVID-19. Cependant, après que 2020 a été secouée par une nouvelle et terrible réalité, qui a forcé une vie différente, l’heure est à la normalisation par rapport à ce qu’elle était avant le marché des applications.

Cela signifie qu’après l’essor de l’adoption et des dépenses pour les jeux mobiles et les applications non liées aux jeux en 2020, les tendances du marché ont commencé à se normaliser en 2021, alors que les dépenses de consommation mondiales devraient atteindre environ 133 milliards de dollars d’achats intégrés, applications premium. , et les abonnements sur l’App Store et Google Play, selon les données de Sensor Tower Store Intelligence.

Cela représente une croissance de 19,7% par rapport à l’année précédente de 111,1 milliards de dollars en 2020. Cette réalité reflète presque la croissance de 21% sur l’année 2019.

L’enquête note que la croissance est due à la normalisation du marché après les impacts de COVID-19 l’année dernière, il est donc plausible d’imaginer que les résultats seront encore meilleurs en 2022.

TikTok continue de dominer les revenus et les tiktokers sont de plus en plus

Sans surprise, TikTok est la meilleure application de revenus de l’année, car la plate-forme vidéo a atteint 3 milliards de dollars de revenus en juin.

Les autres applications qui ont stimulé le marché des applications mobiles en 2021 étaient YouTube, Tinder et Disney+. Des applications comme Tencent Video, iQIYI, Piccoma, QQ Music et Youku font également partie des applications les plus rentables sur l’App Store d’Apple.

En ce qui concerne les numéros de téléchargement, TikTok reste numéro un sur la liste. Cependant, YouTube, WhatsApp, Instagram, Facebook et Zoom viennent juste derrière lui.

Sensor Tower a également publié un classement dédié aux jeux. Rien que dans l’App Store, les joueurs devraient dépenser 52,3 milliards de dollars d’ici la fin de l’année.

Sur iOS, le jeu le plus téléchargé en 2021 était PUBG Mobile, tandis que Honor of Kings a mené la génération de revenus pour l’année.

Vous trouverez plus de détails sur l’enquête sur le site Web de Sensor Tower.