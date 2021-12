Microsoft a trouvé un moyen de stocker des données dans l’ADN

De plus en plus, et motivé par les avancées technologiques, il est essentiel de garantir la facilité de stockage des données. En ce sens, Microsoft a fait ce qui semble impossible : il a trouvé un moyen de stocker des données dans l’ADN.

Est-il possible que ce nouveau système remplace les disques durs, par exemple ?

Microsoft est entré dans l’histoire en faisant considérablement progresser l’utilisation de l’ADN artificiel pour stocker des données et des informations. Pour rendre cela possible, le géant de la technologie s’est associé au laboratoire des systèmes d’information moléculaire de l’Université de Washington.

Actuellement, sur une base standard, le monde génère chaque jour plus de 2,5 millions de gigaoctets de données. Cette valeur, en raison de la tendance qui lui est associée, augmentera encore plus dans les années à venir. Ainsi, bientôt, la façon dont nous connaissons le stockage des données pourrait ne plus être efficace.

Dans un rapport publié par l’International Data Corporation, la demande de stockage de données atteindra probablement neuf zettaoctets en 2024. Désormais, il appartient aux entreprises technologiques de développer des solutions et des alternatives potentielles.

Stockage des données ADN : Microsoft a réussi ce que l’on croyait impossible

Bien que, finalement, une perte massive de données soit connue, celles stockées dans l’ADN peuvent durer de longues périodes. De plus, l’ADN a la capacité de stocker un exaoctet, soit environ un milliard de gigaoctets, par pouce carré. Cette quantité est supérieure à la capacité de la meilleure méthode actuellement connue.

Sachant que stocker des données dans l’ADN pourrait et serait idéal, Microsoft a essayé… et a réussi.

Cependant, l’application pratique du stockage de données dans l’ADN de Microsoft est farfelue. Cela étant coûteux, écrire quelques mégaoctets coûtera des millions de dollars. De plus, la complexité technique derrière cette méthode, ainsi que la rapidité avec laquelle elle est toujours associée, reflètent le travail que Microsoft a à faire.

Tant que la température est maintenue suffisamment basse, les données survivront pendant des milliers d’années, de sorte que le coût de possession tombe à presque zéro.

Nicholas Guise, chercheur au Georgia Tech Research Institute (GTRI), a déclaré à la BBC la possibilité que l’ADN puisse stocker des données pendant une longue période.

Bien que le stockage des données dans l’ADN représente des taux d’erreur plus élevés que le stockage normal, en collaboration avec l’Université de Washington, les chercheurs du GTRI ont trouvé un moyen de les identifier et de les corriger.

Cette avancée de Microsoft vers le stockage (presque) permanent des données est soutenue par l’activité Intelligence Advanced Research Projects, qui promeut les innovations scientifiques.

La recherche a été publiée dans Science Advances.

