Nvidia lance discrètement la RTX 2060 12 Go : une carte chère et difficile à trouver que les mineurs vont adorer

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Suite à la confirmation de Nvidia via un journal des modifications de pilote la semaine dernière qu’une version 12 Go du RTX 2060 était en route, la « nouvelle » carte est maintenant lancée – vous ne l’avez probablement pas remarqué car elles ne semblent pas être disponibles dans aux États-Unis pour le moment, et Nvidia n’a pas mentionné la sortie.

Nous entendions depuis longtemps des rumeurs selon lesquelles Nvidia était sur le point de relancer le RTX 2060 12 nm de l’ère Turing avec la VRAM mise à niveau de 6 Go de GDDR6 à 12 Go, et cela a été pratiquement confirmé dans le journal des modifications du pilote Game Ready de la société la semaine dernière. La date de lancement prévue pour le 7 décembre s’est avérée exacte, mais Nvidia n’a fait aucun bruit à propos du lancement. Il a même encouragé les partenaires du conseil à ne pas envoyer d’échantillons d’examen à la presse.

Nous n’avons même pas de PDSF pour le RTX 2060 12 Go. On s’attendait à ce qu’il soit à peu près au même niveau de 349 $ que la version originale. Les PDSF ne signifient rien de nos jours, bien sûr, mais la nouvelle carte se vend entre 600 et 700 euros, ce qui correspond à peu près au même prix de 670 à 800 dollars que nous pouvons nous attendre à payer pour le RTX 2060 6 Go en ce moment.

Non pas que trouver un RTX 2060 12 Go soit facile, voire possible, pour ceux qui se trouvent aux États-Unis. La plupart apparaissent sur les sites Web chinois des partenaires d’AIB et certains sur des sites de vente au détail européens. Nvidia ne fabrique pas les éditions Founders. J’en ai trouvé un sur un site britannique, mais il n’est pas répertorié comme disponible à l’achat.

Comme prévu précédemment, le RTX 2060 12 Go est livré avec un GPU TU106-300 doté de 2176 cœurs CUDA. Il utilise des modules GDDR6 de 16 Go (2 Go) cadencés à 14 Gbit/s et dispose d’une horloge boost de 1650 MHz.

La raison de la sortie en sourdine est peut-être que le RTX 2060 12 Go semble être destiné aux mineurs, un domaine dont Nvidia a longtemps essayé de distancer ses cartes de jeu. Ce ne sont pas des modèles Lite Hash Rate comme la série RTX 3000 mise à jour, et PCMarket HK, qui a réussi à mettre la main sur une carte, écrit que son potentiel de minage dépasse celui des RTX 3060 et Radeon RX 6600 XT.

Nvidia a récemment déclaré qu’il pensait que les prix et la disponibilité des cartes graphiques s’amélioreraient au second semestre de l’année prochaine lorsque l’offre et la demande se stabiliseront. C’est une belle pensée, mais ne retenez pas votre souffle.