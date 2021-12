Le Bloc-notes bénéficie également de grandes améliorations de Microsoft dans Windows 11

Microsoft s’est engagé à renouveler Windows 11 et toutes ses applications qui gravitent autour de ce système d’exploitation. Ceux-ci reçoivent des changements profonds en ce qui concerne leur interface, tout en gagnant quelques améliorations et de nouvelles fonctionnalités.

Après quelques rénovations déjà effectuées, il est temps qu’un autre classique reçoive des nouvelles. Nous parlons du Bloc-notes, qui est maintenant en cours de modification et reçoit de nouvelles fonctionnalités attendues par les utilisateurs depuis de nombreuses années.

Windows 11 apporte aux utilisateurs de produits Microsoft un nouveau look et une nouvelle interface. Celui-ci est plus propre et avec une ligne de conception plus simple. Son utilisation sera étendue et transférée à d’autres applications.

C’est ainsi que Microsoft veut changer le Bloc-notes, l’une de ses applications les plus anciennes et qui existe depuis de nombreuses années. Le premier pas a été franchi et la nouvelle version de cet éditeur de texte vient d’arriver pour les utilisateurs du programme Windows 11 Insiders.





Le changement le plus évident est l’arrivée d’un mode sombre, similaire à ce que de nombreuses autres applications ont déjà reçu. Il peut être activé manuellement ou suivre ce que le système d’exploitation a actif, et est donc entièrement réglable.

De plus, et suite à ce que les utilisateurs ont demandé, Microsoft apporte plus de nouvelles. Nous avons donc une interface de recherche et de remplacement repensée et une nouvelle fonctionnalité avec plusieurs niveaux d’annulation des modifications apportées par les utilisateurs.

Bien entendu, la base de tous ces changements est également l’interface du Bloc-notes. Tout ce qui a déjà été apporté à d’autres applications et à Windows 11 lui-même est présent et prêt à être utilisé par les utilisateurs de ce classique.

Le bloc-notes connaît enfin l’un des plus grands changements depuis des années. Cette application a été abandonnée ces dernières années, ayant même reçu une certaine incertitude quant à sa poursuite. Tout semble maintenant changer à nouveau.