Tim Cook aurait signé un accord d’investissement secret de 275 milliards de dollars avec la Chine pour aider Apple à réussir dans le pays

En bref : un nouveau rapport affirme que le PDG d’Apple, Tim Cook, a signé un accord secret de cinq ans d’une valeur de 275 milliards de dollars avec des responsables chinois qui verrait Cupertino investir dans le développement économique et technologique du pays. En échange, les opérations et les services d’Apple ne subiraient pas le même examen réglementaire approfondi que les agences chinoises souvent entasser sur les entreprises étrangères.

The Information rapporte que Cook a personnellement signé l’accord en 2016 lors de ses visites en Chine. On prétend que des entretiens et des documents internes d’Apple montrent qu’il a « personnellement fait pression sur des responsables » contre des menaces de mesures réglementaires contre Apple Pay, iCloud et l’App Store.

Cook a signé un « protocole d’accord » avec la Commission nationale du développement et de la réforme de la Chine qui impliquait qu’Apple fasse des concessions en échange d’exemptions légales.

La promesse d’Apple consistait à aider les fabricants chinois à développer des technologies de fabrication avancées et à soutenir la formation de talents chinois, en utilisant davantage de composants chinois dans ses appareils, en signant des accords avec les sociétés de logiciels du pays et en investissant directement dans des entreprises chinoises. De plus, une partie des milliards de dollars investis par Apple dans le pays iraient vers des magasins de détail, des centres de recherche et développement et des projets d’énergie renouvelable.

L’une des manières dont Apple aurait bénéficié de l’accord est sa capacité à conserver les clés de cryptage des données utilisateur iCloud dans la région. Le gouvernement chinois oblige généralement les entreprises étrangères à confier la responsabilité de ces données à des organisations locales.

Apple a rencontré plus de succès en Chine que la plupart des entreprises américaines ; il a connu une croissance annuelle des ventes de 83% dans le pays au cours du quatrième trimestre fiscal. Mais le fabricant d’iPhone a l’habitude de se prosterner devant le gouvernement chinois, ayant précédemment supprimé des milliers de jeux, d’applications et de VPN de son App Store à la demande des autorités locales. Il a également purgé une application de protestation et l’application d’actualités Quartz lors des manifestations en faveur de la démocratie à Hong Kong.