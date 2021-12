L’iPhone ne se connecte pas à votre Windows ? Essayez ces solutions

Il est possible qu’en essayant de connecter votre iPhone à Windows, vous rencontriez des problèmes, parfois assez agaçants ! Ainsi, lorsque cela se produit, même s’il est physiquement connecté à votre ordinateur via un câble, Windows insiste sur le fait qu’il ne le reconnaît pas. Cela peut limiter les actions telles que le chargement de votre smartphone ou le transfert de fichiers sur votre ordinateur.

Aujourd’hui, nous vous proposons une poignée de solutions que vous pouvez essayer si votre iPhone ne se connecte pas à Windows 10 sur votre PC.

Le problème peut venir de l’ordinateur, mais aussi de l’iPhone. Si vous faites face à ce revers, voici quelques solutions que vous devriez essayer.

1. Redémarrez les deux appareils

Lorsqu’un appareil ne se connecte pas à un autre, il est préférable de commencer par réinitialiser les deux. Par conséquent, il est nécessaire de redémarrer à la fois votre iPhone et votre appareil Windows, car le problème pourrait provenir de l’un ou de l’autre. Avant la réinitialisation, débranchez le câble de connexion, s’il est connecté.

Vérifiez si le redémarrage des deux appareils résout le problème. Sinon, essayez les solutions suivantes.

2. Dites à votre iPhone de faire confiance à votre ordinateur

Une fois que vous avez connecté votre iPhone à votre ordinateur, vous verrez une notification indiquant : « Faire confiance à cet ordinateur ? ». En cliquant sur « Faire confiance », vous indiquerez à votre smartphone que la connexion est sécurisée. Sinon, vous ne pourrez pas transférer de fichiers même s’ils sont connectés par câble.

Si vous ne voyez aucune de ces notifications, essayez de vous rappeler si vous avez déjà allumé votre appareil iPhone et sélectionné « Ne pas faire confiance ». Dans ce cas, votre iPhone est suffisamment intelligent pour ne pas se connecter à cet appareil.

Pour faire à nouveau confiance à votre ordinateur, procédez comme suit :

1. Accédez aux Paramètres.

2. Accédez à Général > Réinitialiser.

3. Choisissez Réinitialiser l’emplacement et la confidentialité.

Saisissez ensuite votre mot de passe et suivez les instructions à l’écran. Après avoir réinitialisé les paramètres de localisation et de confidentialité de l’iPhone, réinitialisez les deux appareils et reconnectez votre iPhone à votre ordinateur.

Lorsque le message « Faire confiance à cet ordinateur ? » apparaît, cliquez sur « Trust » pour continuer. Si cela ne fonctionne pas, assurez-vous que les services Apple fonctionnent.

3. Désactivez tout service VPN sur votre iPhone

Si vous laissez votre iPhone VPN activé en permanence, vous souhaiterez peut-être le désactiver. L’utilisation d’un VPN est un excellent moyen de masquer votre adresse IP et d’établir une connexion anonyme et sécurisée. Cependant, il arrive parfois que votre PC ne reconnaisse pas votre smartphone compatible VPN. Si tel est le cas, veuillez désactiver vos services.

Vérifiez maintenant s’il se connecte correctement. Si possible, désinstallez votre application VPN.

4. Mettez à jour le pilote de votre iPhone

Il est également possible que des pilotes obsolètes empêchent l’iPhone de se connecter à Windows. Il est donc temps de mettre à jour le pilote. Pour ce faire, connectez l’iPhone à votre ordinateur et ouvrez le « Gestionnaire de périphériques ».

Développez la catégorie « Universal Serial Bus Devices », puis cliquez avec le bouton droit sur l’option « Apple Mobile Device USB Composite Device ». Cliquez ensuite sur « Mettre à jour le pilote ».

Suivez ensuite les instructions à l’écran et laissez Windows le rechercher et le mettre à jour automatiquement.

Redémarrez le système et rallumez votre iPhone. À ce stade, si un pilote obsolète était à l’origine du problème de connexion, il sera résolu.

5. Mettez à jour ou réinstallez iTunes

Il peut y avoir une incompatibilité entre iOS et iTunes sur votre ordinateur. Si l’un d’eux ne prend pas en charge l’autre, il est probable que vous ayez des problèmes de connectivité. Pour éliminer cette possibilité, vous devez mettre à jour votre iPhone et iTunes. Si le problème persiste, vous pouvez également réinstaller iTunes.

Si la réinstallation d’iTunes ne résout pas le problème, veuillez utiliser une autre alternative à iTunes. Avant de le faire, mettez à jour votre Windows et votre iPhone pour vous assurer qu’un système d’exploitation obsolète n’est pas à l’origine du problème.

6. Mettez à jour votre iPhone

Si vous laissez le paramètre de mise à jour automatique activé, votre smartphone est peut-être déjà à jour. Vous pouvez cependant le mettre à jour manuellement pour la garantie.

Pour ce faire, allez dans les « Paramètres » de votre iPhone et cliquez sur « Général ». Cliquez ensuite sur « Mise à jour du logiciel ». Si votre iPhone est déjà à jour, vous verrez un message vous indiquant exactement cela.





7. Mettre à jour Windows

Il est tout aussi important de mettre à jour votre Windows après la mise à jour iOS. Bien que le problème puisse provenir de votre iPhone, le système d’exploitation obsolète peut également l’empêcher de s’allumer. Pour essayer la dernière des 7 solutions, procédez comme suit :

1. Ouvrez les paramètres Windows.

2. Allez dans « Mises à jour et sécurité.

3. Cliquez sur « Windows Update » dans l’onglet de gauche.

4. Cliquez sur « Vérifier les mises à jour ».

D’accord, supposons que Windows a compris le message et collaborons. Pas facile de gérer deux systèmes avec un ego énorme !