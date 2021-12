Telegram apporte une fois de plus un large éventail de nouvelles fonctionnalités aux utilisateurs

Avec de plus en plus d’utilisateurs, Telegram a accumulé un large éventail d’améliorations et de nouvelles au fil du temps. Celles-ci visent à améliorer ce service et à donner aux utilisateurs un plus grand contrôle sur l’utilisation.

Avec la nouvelle version, Telegram 8.3, ce service a de nouveau accumulé un large éventail de nouveautés à utiliser par les utilisateurs. Ils sont principalement axés sur la gestion des comptes et l’utilisation des canaux et des groupes.

La nouvelle version de Telegram mise très directement sur la gestion des utilisateurs et la façon dont ils utilisent les groupes et les canaux. Ce sont des améliorations attendues que beaucoup utiliseront désormais largement au quotidien.

La première, plus logique et objective, donne aux utilisateurs la possibilité d’éliminer soigneusement les messages. Ils peuvent désormais choisir les dates qu’ils souhaitent éliminer, isolément, ou définir une fenêtre temporelle pour le faire.

Dans le même temps, la gestion des appareils est plus simple. Avec un simple code QR, ils peuvent ajouter de nouveaux appareils. La confirmation pour les utilisateurs changera également, avec la possibilité de recevoir des appels. L’utilisateur n’a ici qu’à ajouter les numéros qui l’appellent.

Un autre domaine avec de nombreuses nouvelles fonctionnalités sont les groupes et les canaux. Ceux-ci sont désormais en mesure d’empêcher le partage des contenus qui y sont publiés. La capture d’écran, le transfert de messages ou la sauvegarde de contenu sont ainsi bloqués.

La confidentialité est importante pour Telegram et elle est donc à nouveau là. Ainsi, il devient possible de publier de manière anonyme, pour n’importe quel groupe ou canal. Dans ces situations, les utilisateurs apparaîtront comme un groupe qui gère.

L’accès aux canaux est également plus sécurisé pour les administrateurs. Ceux-ci peuvent utiliser des robots pour tester de nouveaux éléments qui demandent l’accès à ces zones de conversation. Ainsi, des questions peuvent être posées ou des informations demandées pour assurer la sécurité.

La version 8.3 de Telegram apporte également un large éventail d’améliorations à l’interface dans le cas d’iOS. Les utilisateurs d’iPhone peuvent désormais explorer certaines des nouvelles fonctionnalités qui ont été présentées sur ce système.

Toutes les actualités et améliorations de Telegram peuvent désormais être explorées par tous les utilisateurs. Mettez simplement à jour la nouvelle version et les nouvelles apparaîtront immédiatement prêtes à être explorées.