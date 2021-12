Il est temps pour Halo Infinite – tout ce que vous devez savoir sur le jeu du moment

Halo Infinite, un titre développé par 343 Industries, marque le retour d’une véritable icône du jeu vidéo, née il y a vingt ans en parfaite synergie avec l’écosystème Xbox.

Et est enfin arrivé le jour de Halo Infinite, le premier chapitre de Master Chief sur les consoles de nouvelle génération de Microsoft, à savoir la Xbox Series X | S. Après la bêta du mode multijoueur disponible dès le 15 novembre, c’est aujourd’hui au tour du lancement définitif du jeu, campagne comprise. C’est un grand moment pour le secteur et pour le public des passionnés : le titre développé par 343 Industries marque le retour d’une véritable icône du jeu vidéo, née il y a vingt ans en synergie absolue avec l’écosystème Xbox. Cette fois, le Spartan sera occupé à arracher Zeta Halo des mains des exilés et à découvrir le destin de Cortana, donnant une continuité narrative aux intrigues vues dans Halo 4 et Halo Wars 2. Le tout dans une structure de jeu en monde ouvert.

Où pouvez-vous jouer à Halo Infinite

Tel que rapporté par l’équipe de développement, la campagne Halo Infinite pèse 29 Go, en plus des 25,9 Go du mode multijoueur, ainsi que des modules complémentaires de différentes tailles. Vous avez besoin d’environ 75 Go gratuits sur votre plate-forme de jeu. Une quantité pas trop massive, considérée comme des titres similaires comme Call of Duty Warzone, qui en nécessite des centaines. Il est également important de souligner que Halo Infinite, tout en étant une exclusivité Xbox Series X | S, est également disponible sur Xbox One, PC et tous les appareils connectés. C’est possible sur ce dernier grâce à Xbox Cloud Gaming, un service qui permet de jouer en streaming sur n’importe quelle plateforme sans avoir à utiliser de matériel pour traiter le jeu, qui se joue sur une machine distante.

En parlant de services Microsoft, Halo Infinite est disponible dès son lancement, sans frais supplémentaires, pour ceux qui sont abonnés au Xbox Game Pass, l’abonnement mensuel à 12,99 euros qui fournit une bibliothèque numérique contenant plus d’une centaine de jeux, entre exclusivités, cross-plateforme. titres, vieilles gloires du passé et nouvelles versions, telles que Halo Infinite. Pour ceux qui ne s’intéressent qu’à la campagne, ils peuvent toujours l’acheter séparément au prix de 69,99 euros. Le mode multijoueur est au contraire disponible gratuitement, selon la dynamique du free-to-play. Avec le lancement d’aujourd’hui, la bêta laisse place à la version finale.

Les locaux

Sur le plan critique et accueillant, Halo Infinite est en excellente santé. Sur Metacritic, agrégateur de votes bien connu dans le secteur du gaming, le jeu affiche en moyenne 87 pour l’édition Xbox Series X et 82 pour l’édition PC. Une grande partie des utilisateurs ont également réagi avec beaucoup d’enthousiasme au lancement surprise de la bêta et aux premières impressions publiées. Cependant, il y a aussi une partie du public qui n’a pas accepté certaines introductions, comme le Battle Pass et le système de progression, donnant lieu à plusieurs plaintes, qui ont ensuite entraîné des attaques et des menaces de mort contre des membres de 343 Industries. Une minorité dangereusement bruyante, qui risque de ruiner l’un des retours les plus attendus de la scène gaming.