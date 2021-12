TCL Fold n’ Roll : le smartphone pliable et roulant a déjà un prototype fonctionnel

Le marché des smartphones évolue et de nouvelles formes et de nouveaux concepts gagnent régulièrement du terrain. La preuve en est l’adhésion qu’ont les pliables et l’adhésion des grandes marques avec le pari sur ces propositions.

Si se coucher est le grand pari maintenant, il y a ceux qui veulent aller encore plus loin. TCL a maintenant montré un prototype d’un nouveau smartphone qui rassemble différentes formes et concepts. Le TCL Fold n’ Roll sera bientôt un smartphone pliable et enroulable.

Ces dernières années ont donné naissance à des formes complètement différentes de smartphones. Les formes traditionnelles sont abandonnées, ouvrant la voie à d’autres propositions, que beaucoup croyaient impossibles à exister, que ce soit en raison de limitations technologiques ou d’impraticabilité.

La vérité est que les pliables ont réussi à gagner de la place et sont aujourd’hui l’une des formes les plus modernes. Les fabricants misent sur ce format, en utilisant différentes tailles et diverses combinaisons de formes et de points de pliage. La certitude est maintenant que ce format est là pour rester.

TCL a beaucoup investi dans ce domaine, cherchant à créer de nouvelles propositions et de nouvelles idées, qu’elle entend matérialiser plus tard, non seulement dans ses smartphones, mais dans la fabrication d’écrans pour d’autres marques. C’est ainsi qu’est né le TCL Fold n’ Roll, qui a enfin un prototype fonctionnel.

TCL Fold n’ Roll mise sur la fusion de deux concepts, le smartphone pliable et l’écran scrollable. Ainsi, il peut partir d’un smartphone doté d’un écran de 10 pouces, en sautant entre les différents formats supportés.

Le premier prototype fonctionnel a maintenant été dévoilé au DTC 2021, qui a eu lieu dans la ville chinoise de Shenzhen. Il est encore à un stade très précoce, lent à se dérouler et à s’enrouler, mais cela montre qu’il fonctionne de manière complète et très intéressante.

TCL a une feuille de route très pertinente en termes de ces idées et prototypes. Ce sont eux qui créent ensuite des propositions qu’ils mettent sur le marché, soit directement, soit par l’intermédiaire d’autres fabricants, pour ceux qui fabriquent des écrans et autres éléments.