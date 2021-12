KMSPico : une version malveillante de l’activateur Windows peut voler vos crypto-monnaies

Dans le monde technologique, un grand soin est pris pour être à l’abri des risques et des dangers. Et il y a maintenant une nouvelle menace qui se présente comme une solution crédible appelée KMSPico.

C’est un outil utilisé par de nombreux utilisateurs pour activer Windows et Office, évitant ainsi les licences officielles. Cependant, il existe des versions malveillantes, confondues avec les vraies, qui peuvent voler toutes vos crypto-monnaies.

L’activateur KMSPico malveillant peut voler vos crypto-monnaies

Il existe désormais un nouveau danger informatique qui constitue une menace réelle pour la sécurité des utilisateurs qui possèdent des crypto-monnaies, et au-delà. Il s’agit du populaire activateur KMSPico, dans une version modifiée avec des logiciels malveillants dans le but d’infecter les appareils Windows et de voler des portefeuilles de devises numériques.

KMSPico est un activateur de produits Microsoft Windows et Office System et émule un serveur Windows Key Management Services (KMS) pour activer frauduleusement des licences.

La menace a été identifiée par les enquêteurs de Red Canary qui ont averti que le piratage de logiciels pour économiser sur les coûts de licence de logiciels ne valait pas le risque. Selon l’entreprise, de nombreux services informatiques qui utilisent KMSPico au lieu de licences Microsoft légitimes sont plus volumineux que prévu. Selon Tony Lambert, analyste du renseignement chez Red Canary :

Nous avons vu plusieurs services informatiques utiliser KMSPico au lieu de licences Microsoft légitimes pour activer des systèmes.

Cependant, une recherche suffit pour voir qu’il existe plusieurs sites créés pour distribuer KMSPico. Et ils ont tous une fausse apparence qu’ils sont réels et officiels.

Selon une analyse technique de Red Canary, le système de l’utilisateur est infecté en cliquant sur l’un des liens malveillants et en téléchargeant KMSPico, Cryptbot ou d’autres logiciels malveillants sans KMSPico.

Selon les informations, Cryptbot est en mesure de collecter des données confidentielles à partir des programmes suivants :

Portefeuilles de crypto-monnaie : atomique coinomi Jaxx Liberté Grand livre en direct Argent électronique électrum de l’argent exode MultiBitHD

Applications de crypto-monnaie Waves Client et Exchange

Navigateurs : Avast sécurisé courageux Opéra Google Chrome Mozilla Firefox CCleanerVivaldi



Par conséquent, ce qui est apparemment un moyen d’économiser sur les licences, peut présenter un risque sérieux pour votre machine et vos données personnelles, en particulier vos crypto-monnaies.