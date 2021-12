Apple lance iOS 15.2 RC et watchOS 8.3 RC pour les programmeurs et les bêta-testeurs

Comme d’habitude, Apple après quelques versions bêta, lance la RC (Release Candidate) pour donner aux développeurs une version finale avant de sortir la nouvelle version du système d’exploitation dans le monde. Cela dit, iOS 15.2 RC et watchOS 8.3 RC sont dans la rue.

Donc, si vous avez installé cette version bêta, procurez-vous la nouvelle version et découvrez ci-dessous les nouveautés pour votre appareil Apple.

Après plus d’un mois de tests bêta, Apple a publié la version candidate d’iOS 15.2 aux programmeurs et aux bêta-testeurs publics. De plus, watchOS 8.3 RC est également disponible.

Voir ci-dessous pour les notes de version complètes sur tout ce qui est nouveau dans cette mise à jour, qui sera rendue publique la semaine prochaine.

iOS 15.2

iOS 15.2 ajoute le plan Apple Music Voice, un nouveau niveau d’abonnement qui vous donne accès à la musique à l’aide de Siri. Cette mise à jour inclut également le rapport de confidentialité de l’application, de nouvelles fonctionnalités de sécurité pour les enfants et les parents dans Messages, ainsi que d’autres fonctionnalités et corrections de bugs pour votre iPhone.

Forfait vocal Apple Musique

Apple Music Voice Plan est un nouveau niveau d’abonnement qui vous donne accès à toutes les musiques, listes de lecture et stations d’Apple Music à l’aide de Siri

Just Ask Siri suggère de la musique en fonction de votre historique d’écoute et de ce que vous aimez ou n’aimez pas

La rejouer vous permet d’accéder à une liste de votre musique récemment jouée

Intimité

Le rapport de confidentialité des applications dans les paramètres vous permet de voir à quelle fréquence les applications ont accédé à votre position, vos photos, votre appareil photo, votre microphone, vos contacts et plus encore au cours des sept derniers jours, ainsi que votre activité réseau

messages

L’environnement de communication sécurisé donne aux parents la possibilité d’autoriser des avis aux enfants lorsqu’ils reçoivent ou envoient des photos de nus

Les avis de sécurité contiennent des ressources utiles pour les enfants lorsqu’ils reçoivent des photos de nus

Siri et recherche

Des conseils détaillés sur la recherche Siri, Spotlight et Safari pour aider les enfants et les parents à rester en sécurité en ligne et à obtenir de l’aide dans des situations dangereuses

identifiant Apple

Digital Legacy vous permet de désigner des personnes comme contacts hérités afin qu’elles puissent accéder à votre compte iCloud et à vos informations personnelles en cas de décès

Chambre

Le contrôle de la photo macro pour passer à l’objectif ultra large pour capturer des photos et des vidéos macro peut être activé dans les paramètres de l’iPhone 13 Pro et de l’iPhone 13 Pro Max

Application Apple TV

L’onglet Boutique vous permet de parcourir, d’acheter et de louer des films et des émissions de télévision, le tout au même endroit

CarPlay

Carte de la ville améliorée dans Apple Maps avec des détails sur la route tels que les voies de virage, les séparations centrales, les pistes cyclables et les passages pour piétons pour les villes prises en charge

Cette version inclut également les améliorations suivantes pour votre iPhone :

Masquer mon e-mail est disponible dans l’application Mail pour les abonnés iCloud+ afin de créer une adresse e-mail unique et aléatoire

L’application Find peut trouver votre iPhone jusqu’à cinq heures lorsqu’il est en mode faible consommation

L’application Stocks vous permet d’afficher la devise d’un indice et de voir les performances depuis le début de l’année en affichant les graphiques

Les rappels et les notes vous permettent désormais de supprimer ou de renommer les balises

Cette version inclut également des corrections de bugs pour votre iPhone :

Siri peut ne pas répondre pendant que VoiceOver fonctionne et que l’iPhone est verrouillé

Les photographies ProRAW peuvent apparaître surexposées lorsqu’elles sont visualisées dans des applications de retouche photo tierces

Les scènes HomeKit qui incluent une porte de garage peuvent ne pas s’exécuter à partir de CarPlay lorsque votre iPhone est verrouillé

CarPlay peut ne pas mettre à jour les informations de lecture en cours pour certaines applications

Les applications de streaming vidéo ne peuvent pas charger de contenu sur les modèles d’iPhone 13

Les événements du calendrier peuvent apparaître le mauvais jour pour les utilisateurs de Microsoft Exchange

watchOS 8.3

La version actuelle de watchOS 8.3 RC comprend les éléments suivants :