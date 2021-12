Gigabyte confirme 12 Go RTX 3080, 16 Go 3070Ti et RX 6500 XT via le dépôt réglementaire eurasien

Quelque chose à espérer : Gigabyte a soumis une liste de nouveaux modèles de cartes graphiques à la CEE cette semaine, confirmant les rumeurs précédentes concernant les modèles RTX 3080 et 3070 Ti mis à niveau. Il répertorie également les Radeon RX 6500 XT d’AMD qui n’ont pas encore été annoncées.

Un dossier déposé mardi auprès de la Commission économique eurasienne (CEE) présente 10 nouveaux modèles RTX 3080 personnalisés Gigabyte, sept nouvelles variantes 3070Ti et trois GPU RX 6500. Tous les 3080 sont livrés avec 12 gigaoctets de VRAM, alors que les 3080 actuellement disponibles ont 10 Go. Les cartes 3070 Ti voient leur mémoire doubler de huit à 16 Go, tandis que la 6500 XT, conçue comme une carte de niveau inférieur, est répertoriée avec seulement 4 Go. Les désignations dans le dossier indiquent les modèles personnalisés connus de Gigabyte comme l’Aorus, l’Eagle et la Vision.

La CEE est un organisme de réglementation auprès duquel Gigabyte devrait s’inscrire pour libérer les cartes dans des pays comme la Russie, la Biélorussie ou l’Arménie. On peut donc supposer qu’il cherche à vendre bientôt ces cartes dans une ou plusieurs de ces régions.

Des rumeurs sur ces mises à niveau Nvidia ont émergé en octobre, ainsi que des fuites d’un RTX 2060 de 12 Go. La société a finalement confirmé cette dernière de manière détournée. Le dossier EEC ne dit rien sur les dates de sortie des cartes Nvidia. Les analystes s’attendent à ce qu’AMD dévoile le 6500 XT au CES 2022 en janvier.

Les mises à niveau de Nvidia pourraient concerner une actualisation similaire à la gamme RTX 20 Super, une tentative de réduire l’offre restreinte de cartes graphiques, ou les deux. Les configurations de mémoire étranges – le 3070Ti transportant plus de VRAM que le 3080 – sont probablement le signe des contraintes de fabrication auxquelles Nvidia est confronté.